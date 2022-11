Torna “Fino a leggermi matto” dal 16 novembre nelle biblioteche sarde

Torna “Fino a leggermi matto – Musica tra le pagine 2022” nel suo abito autunnale. Il Festival letterario è organizzato dall’Associazione culturale Carta da Musica in collaborazione con la società cooperativa Le Ragazze Terribili e con il sostegno dell’ Assessorato alla Cultura della Regione Sardegna, Servizio Beni Librari, della Presidenza del Consiglio Regionale e della Fondazione di Sardegna.

Dieci appuntamenti in giro per le Biblioteche del territorio e quattro incontri in libreria fra Sassari e Alghero, in un viaggio che accompagnerà gli appassionati fino ai giorni che precedono il Natale.

Ad aprire, mercoledì 16 novembre alle 18:00, ospite della Biblioteca comunale multimediale “Luigi Piras” di Osilo, sarà l’autrice sassarese Silvia Sanna che in dialogo con la editor di Maxottantotto Edizioni Laura Fadda presenterà il suo “Fabrizio De Andrè – vecchi, ladri, avvinazzati, assassini e ovviamente anarchici”, con l’accompagnamento musicale dal vivo del musicista Mauro Manca.

advertisement

A partire dal 12 dicembre e fino al 21, la musica tra le pagine farà tappa nelle Biblioteche di Benetutti, Porto Torres, Irgoli, Sorso, Tissi, Buddusò, Pattada e Cargeghe, sempre con autori, libri, giochi e musica. (A breve il programma completo)

Appuntamenti da non perdere quelli dei fine settimana in libreria. Si comincia sabato 3 dicembre, ad Alghero, nella libreria Il Labirinto: Giovanni Dessole dialoga con l’autore Giacomo Casti che presenta il suo “Nino e la Balena”, con interventi musicali dal vivo di Luigi Frassetto.

La passeggiata nel centro della città di domenica mattina sarà il piacevole pretesto per raggiungere laLibreria Dessi, (partner di tutti gli incontri a Sassari), che il 4 dicembre alle 11:00, ospiterà ancora la presentazione di “Nino e la Balena” con l’autore e la stessa pattuglia di accompagnamento.

Domenica 11 dicembre, alle 11:00, sempre nella Libreria Dessì, con l’accompagnamento musicale dal vivo del Trio Reinas, la musica tra le pagine racconterà “A night at the theatre. I Queen alla corte di sua maestà il cinema“: Manuela Muzzu dialoga con l’autore Vincenzo Cossu.

Infine, la storica libreria di Largo Cavallotti, domenica 18 dicembre, alle 11:00, ospiterà la presentazione del libro di Piergiorgio Pulixi “La settima luna“.