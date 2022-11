Saranno il violinista Tommaso Luison e il pianista Willem Peerik i due protagonisti del quarto appuntamento del festival di musica antica

Tommaso Luison e Willem Peerik al Festival di musica antica

“Note Senza Tempo”

Sabato 19 novembre, alle 20:30, nella chiesa di Santa Maria di Betlem i due artisti proporranno il concerto “Venezia, l’Adriatico e la Mitteleuropa”

Due masterclass di violino barocco e di clavicembalo e un concerto che costituirà un originale viaggio nel Vecchio Continente incentrato su varietà di stili, utilizzo della tecnica della “scordatura” e melodie popolari del XVII e XVIII secolo.

Festival di musica antica “Note Senza Tempo”

È un doppio appuntamento quello proposto dal festival di musica antica “Note Senza Tempo” per la quarta tappa in cartellone.

Venerdì 18 e sabato 19 novembre, nella biblioteca francescana di Santa Maria di Betlem, i musicisti Tommaso Luison e Willem Peerik proporranno due lezioni, rispettivamente, di violino barocco e di clavicembalo.

Nella serata di sabato, alle 20:30, si sposteranno nella chiesa di Santa Maria dove saranno i protagonisti del concerto “Venezia, l’Adriatico e la Mitteleuropa”.

Il pubblico potrà godere della raffinata arte della variazione che caratterizzò l’attività di alcuni tra i più importanti musicisti dell’epoca a cavallo tra Sei e Settecento, come H.Biber e J.Schmeltzer di area austriaca, A.Vivaldi e G.Tartini di area veneziana.

Il programma varierà dalla sonata n. 1 “L’Annunciazione” in Re minore per violino e basso continuo di Biber alla Sonata op. II n. 1 in Re maggiore a violino e basso di Tartini.

Il concerto si terrà nella sagrestia del complesso monumentaleche ospita anche importantissimi dipinti del 1600.

Il pubblico sarà invitato ad entrare al concerto accedendo da via Artiglieria n 1.

“Note Senza tempo”, giunto alla IV edizione, è organizzato dall’associazione culturale Dolci Accenti guidata da Calogero Sportato che ne ha affidato la direzione artistica a Daniele Cernuto.

I PROTAGONISTI

TOMMASO LUISON

TOMMASO LUISON violinista e musicologo, è un musicista poliedrico e si dedica a diversi repertori, dalla musica antica a quella contemporanea.

Diplomato con il massimo dei voti presso il Conservatorio di Vicenza. Svolge attività solistica e di musica da camera e collabora come Concertmaster con orchestre quali Orchestra di Padova e del Veneto, Teatro Lirico Petruzzelli di Bari, Orchestra Regionale Filarmonia Veneta.

Ha tenuto concerti in Europa, Stati Uniti e Asia.

Nel 2008, vincitore di concorso, entra stabilmente nell’Orchestra della Fondazione Teatro Comunale di Bologna, dove lavora fino al 2021.

Si dedica all’approfondimento della prassi esecutiva barocca, con particolare riferimento alla Scuola di Tartini.

Svolge attività di divulgazione della didattica violinistica e dei temi legati al Violino in Italia.

Dall’anno accademico 2021/2022 è docente di ruolo in Violino al Conservatorio “E. F. Dall’Abaco” di Verona.

WILLEM PEERIK

WILLEM PEERIK nato nei Paesi Bassi, ha iniziato i suoi studi musicali all’età di 7 anni con il pianoforte, diplomandosi al Conservatorio di Utrecht sotto la guida di Alexander Warenberg.

Nel 1992 si è trasferito in Italia per seguire i corsi di perfezionamento di pianoforte e due anni dopo si è diplomato con il massimo dei voti al Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro.

successivamente Peerik si è dedicato soprattutto alla musica antica, intraprendendo lo studio di clavicembalo, laureandosi con il massimo dei voti nel 2007.

Ha vinto vari concorsi musicali e ottenuto molti riconoscimenti tra cui: 1° Premio Assoluto al concorso nazionale di esecuzione musicale “F.Feroci” – città di San Giovanni Valdarno.

Dal 2004 è direttore artistico del festival di musica antica ‘Musicae Amoeni Loci’ nella provincia di Pesaro e Urbino. Willem Peerik svolge una fervente attività concertistica in Italia ed all’estero come pianista, clavicembalista, organista e direttore.

Le sue ricerche musicali e produzioni innovative sono state accolte sempre da un largo consenso da parte del pubblico e della critica.

Informazioni

“Note Senza Tempo” gode del patrocinio dei Comuni di Sassari e Uri e della Regione Autonoma della Sardegna, del sostegno della Fondazione di Sardegna e della Camera di Commercio di Sassari che la supporta attraverso il progetto di promozione turistica e culturale “Salude & Trigu”.

La manifestazione proseguirà sabato 26 novembre con lo spettacolo della Corale Santa Cecilia diretta da Matteo Taras.

Il concerto sarà diviso in due parti, la prima monteverdiana vedrà protagonista la voce del soprano Valentina Satta accompagnata alla tiorba da Calogero Sportato. Nella seconda parte sarà eseguito il “Magnificat” di Francesco Durante.

I posti disponibili saranno limitati e dovranno essere prenotati collegandosi al sito web del festival

