Tiscali e FibreConnect: portare la fibra nelle aree industriali artigianali 

Tiscali e FibreConnect firmano accordi quadro per portare la fibra di ultima generazione nelle aree industriali artigianali

Cagliari, 22 novembre 2022 – Tiscali Italia S.p.A. e FibreConnect S.p.A. hanno sottoscritto in data odierna degli accordi quadro per definire i termini di una partnership strategica avente ad oggetto lo sviluppo del mercato ultra-broadband in alcune aree industriali artigianali attraverso la partecipazione commerciale di Tiscali al progetto di realizzazione dell’infrastruttura FTTH.

La partnership

La partnership si innesta in un quadro di collaborazione con gli operatori locali, grazie al quale Tiscali godrà della possibilità di accesso ad una nuova rete a banda ultra larga che le consentirà di ottenere una maggiore penetrazione nelle aree industriali ed artigianali del territorio nazionale. advertisement Il progetto amplierà la platea clienti di Tiscali, in cambio dell’assunzione di alcuni impegni di acquisto di volumi minimi di servizi di connettività nelle aree individuate durante lo svolgimento del progetto di cui Tiscali si farà promotrice. La rete coprirà specifiche aree industriali e artigianali con tecnologia in fibra ottica e consentirà di offrire un servizio di elevate prestazioni, altissima affidabilità e disponibilità. Tiscali punta a divenire l’operatore di riferimento nel territorio ed avrà un ruolo fondamentale per l’accelerazione dello sviluppo delle reti nelle aree prescelte di cui la stessa si farà promotrice, collaborando alla realizzazione, in tempi brevi, di infrastrutture fondamentali per lo sviluppo del territorio. Da elaborazioni effettuate a partire da dati AgCom, si stima che la gran maggioranza delle aree industriali presenti sul territorio nazionale non abbia a disposizione alcun tipo di connettività UBB e che la velocità ad oggi disponibile su tali aree sia spesso inferiore ai 30 Mbps.

Una grande opportunità