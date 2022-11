Thomas Girardi, in arte "Nucle" racconta la sua storia d'amore con la musica, che da sempre è la sua arma per sfogare il suo essere.

Thomas Girardi, in arte “Nucle” racconta la sua storia d’amore con la musica, che da sempre è la sua arma per sfogare il suo essere.

Thomas Girardi, in arte “Nucle” nasce a Carbonia nel 2000, e vive a La Maddalena.

Nucle è un giovane artista maddalenino, che recentemente ha deliziato l’isola con un live, affiancato da Hydra Shinigami.

Tra i suoi lavori, possiamo ascoltare su Spotify “Flipper”, Fuori di testa” e “Dipendenza”.

Talentuoso e ambizioso, si è raccontato a cuor leggero. Ecco la sua intervista integrale:

Come e perchè hai iniziato a a fare musica? – Ho iniziato a fare musica perché cercavo un modo come un altro per riuscire ad esprimermi, sono stato un bambino abbastanza chiuso con gli altri, non riuscivo ad esprimere ciò che realmente pensavo e a tredici anni ho capito: la musica faceva al caso mio. È grazie ad essa che ho iniziato a sfogare la rabbia che ho dentro.

Perchè proprio la musica per raccontarti? – Quando decisi di fare musica pensai: “basta una base, al resto posso pensarci io”.

Pensavo fosse una cosa abbastanza facile, e aver esaminato determinati argomenti da solo ponendomi domande su me stesso, probabilmente mi ha reso più maturo, e di conseguenza è diventata il mio punto di riferimento per affrontare la vita.

Come ti fa sentire? – La musica mi fa sentire libero e pieno di energia, ma sicuramente varia molto in base al mio stato d’animo e alle influenze che ho attorno, muta insieme a me.

Che messaggio vuoi lanciare con la tua musica? – Vorrei che chiunque si rispecchiasse in un mio testo, e che trovi la forza per andare avanti, sperando che capisca che non mai solo a vivere determinate situazioni.

A chi ti ispiri? – Mi ispiro principalmente alle persone che ritengo abbiano un trascorso non facile da digerire, vederle ancora in piedi nonostante tutto, mi fa pensare solo a dare il meglio di me e a non abbattermi mai.

Progetti per il futuro? – Ne ho molti ad essere sincero e presto inizierò a vedere i frutti dei miei sforzi, piano piano, non ho alcuna fretta, ma sono tanti.

Cosa vuoi dire ai giovani che vogliono fare musica? – Se ne sentite il bisogno, urlate, cantate e raccontate, ma fatelo con consapevolezza.

Se fosse realmente questa la vostra strada, ricordate di farlo prima di tutto per voi stessi, sempre.

A quando il primo album? – Produrrò il primo album al momento giusto, per ora punto a migliorare il mio livello di scrittura, sto lavornado su molti aspetti ancora.

Quanto c’è della tua esperienza nei tuoi testi? – Nei miei pezzi racconto principalmente eventi che mi hanno segnato, cambiato, che mi hanno fatto aprire gli occhi sul mondo. Direi che c’è tutta l’esperienza che ho accumulato fino a questo momento.

Spoiler sui prossimi pezzi? – Diciamo solo che sto imparando ad affrontare i problemi.

Manca poco, stay tuned.

Thomas Girardi, in arte “Nucle” ha le idee ben chiare ed è pronto a farsi sentire nel mondo della musica, le sue parole e la sua musica toccano cuore e testa, con parole semplici e reali, che raccontano la vita vera.

La scena italiana conoscerà ben presto questo nome: Nucle.

Articolo di Michael Bonannini