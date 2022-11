The Vaghi in concerto ad Alghero

THE VAGHI IN CONCERTO CON LA LORO THE BEATLES EXPERIENCE PER NON SOLO JAZZ. NON SOLO JAZZ, SECONDA EDIZIONE DELLA RASSEGNA IDEATA DALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE BAYOU CLUB EVENTS IN COLLABORAZIONE CON POCO LOCO. Domani, venerdì 18 novembre – Poco Loco Live Club – Alghero

Chitarre Rickenbecker, Epiphone e Gretsh, amplificatori Vox, batteria Ludwig e, naturalmente, il basso violino Hofner. È l’inconfondibile set di strumenti dei Beatles. Nelle mani dei Vaghi, la storica tribute band dei quattro scarafaggi di Liverpool, produrranno note e melodie delle immortali canzoni di John, Paul, George e Ringo domani, venerdì 18 novembre, sul palco del Poco Loco di Alghero.

Il concerto è il secondo appuntamento della rassegna Non solo jazz, ideata dall’associazione culturale Bayou Club Events in collaborazione con il Poco Loco, il live club della Riviera del Corallo, tra i più rinomati in Sardegna. Non solo jazz giunge alla seconda edizione, la rassegna nasce nel 2019 e, finalmente dopo 2 anni di stop forzato, riprende la propria attività.

The Vaghi si formano nel 2005, e da allora hanno portato in scena centinaia di volte il loro spettacolo che ricostruisce fedelmente l’atmosfera dei concerti dei Beatles, dagli strumenti, agli abiti, perfino le acconciature. Gabriele Grecu nei panni di John, Marcello Ibba in quelli di Paul, Giuseppe Cocco nel ruolo di George Harrison, Mauro Vacca dietro le pelli come Ringo accompagneranno il pubblico in un tuffo nel passato ancora vivo nei pensieri di tutti, con un repertorio vastissimo che copre quasi tutta la discografia dei Fab Four: non solo un concerto, non solo un’esibizione ma un vera propria Beatles Experience.

Il prossimo appuntamento per Non solo jazz è previsto per venerdì 16 dicembre e vedrà protagoniste le Dress in Black, la tribute band tutta al femminile degli AC/DC, finaliste nell’edizione 2021 di Italia’s Got Talent.

Per quanto riguarda lo show dei Vaghi, l’inizio è alle ore 22:00, l’ingresso ha un costo di 10 euro e si può prenotare chiamando il numero 079.983604.