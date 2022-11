Terremoto Irpinia: la parola ai geologi e agli architetti

Gaetano Sammartino (Presidente Società Italiana di Geologia Ambientale – sezione Campania ) : “Concentrarsi sulla sicurezza degli edifici strategici come scuole ed ospedali!” .

Fulvio Bonavitacola (Assessore Regionale Protezione Civile) : “Comuni attrezzino i Piani di Protezione Civile!”.

Antonio Cerbone (Ordine Architetti di Napoli ) : “Più che fare presto, fare prima sulla sicurezza degli edifici!”.

Francesca La Montagna (Assessore Protezione Civile – Comune di Acerra nel napoletano) : “Ritorneremo nelle scuole. Edilizia scolastica ma anche informazione nelle scuole!”.

Sabina Porfido (geologo dell’Irpinia) : “La conoscenza dettagliata dell’evento deve costituire la base non solo per una corretta informazione ai cittadini per renderli più consapevoli, ma anche la base per i tecnici preposti alla ricostruzione per una corretta pianificazione territoriale”.

Antonello Fiore (Presidente Nazionale Società Italiana Geologia Ambientale – SIGEA) : “Commemorazioni siano di pari passo con dovrebbero andare di pari passo con l’analisi dei progressi fatti”.

Il terremoto in Irpinia

“Il terremoto dell’Irpinia è stato un punto di partenza anche per il nuovo quadro normativo.

A distanza di 42 anni però dobbiamo concentrare l’attenzione sulla sicurezza degli edifici strategici.

C’è il tema degli edifici strategici ma anche del patrimonio culturale da tenere in sicurezza.

Il terremoto in Irpinia ha evidenziato la fragilità e la fatiscenza del patrimonio edilizio italiano di quell’epoca, ancora non avevamo la Protezione civile che è stata proprio costituita a seguito del sisma coordinata dall’onorevole Giuseppe Zamberletti.

Dopo 42 anni da quella sera del 23 novembre 1980 cosa è cambiato? Sembra che sia cambiato tanto, ma in realtà è cambiato molto poco. Purtroppo, la cultura del rischio è ancora molto lontana. Negli ultimi 500 anni abbiamo avuto in Italia 88 terremoti distruttivi. Il 70% della sismicità che conosciamo si concentra nell’Appennino. Dall’Unità d’Italia i disastri sono stati ben 36″. Lo ha affermato Gaetano Sammartino, geologo, Presidente della Società Italiana di Geologia Ambientale sezione Campania, intervenendo oggi ad un evento svoltosi ad Acerra e dal titolo: “SISMA IRPINIA 1980: LA SCOSSA CHE “SCOSSE” LE COSCIENZE”.

L’appello della Regione ai Comuni: attrezzare i Piani di Protezione Civile.

“Ci sono due aspetti di cui uno riguarda lo sviluppo della ricerca e della capacità di previsione – ha dichiarato Fulvio Bonavitacola, Assessore alla Protezione Civile della Regione Campania – l’altro insegnamento riguarda l’organizzazione di Protezione Civile. Sappiamo che in quel tragico 23 Novembre si dovette alzare la voce del Presidente della Repubblica, non avevamo la Protezione Civile. E’ stato poi lavorare negli anni successivi per arrivare alla legge del 1992 e poi al testo unico del 2018. Dunque tempi troppo lenti. E’ importante che i Comuni attrezzino i Piani di Protezione Civile. Come Regione sosterremo il finanziamento anche incentivando piani a livello intercomunale ed una grande attenzione sarà per il volontariato che è un alleato decisivo”.

L’appello degli architetti: concentrarsi sugli edifici.

“Invece di Fare Presto ora facciamo prima: mettiamo in sicurezza le abitazioni. Bisogna essere attenti a qualsiasi segnale proveniente dall’edificio – ha dichiarato Antonio Cerbone dell’Ordine degli Architetti di Napoli – ed intervenire.

Molti edifici, in Campania ed in particolare a Napoli, sono costruiti in quegli anni. Basterebbe pensare al famoso sacco di Napoli. Edifici che oggi hanno anche 42 anni in più rispetto al 1980″.

Un terremoto che cambiò la storia della conoscenza.

“A quarantadue anni dal terremoto che drammaticamente la sera del 23 novembre 1980 sconvolse la Campania e la Basilicata, con la distruzione di un gran numero di paesi e la morte di circa tremila persone, è doveroso cercare di capire come e quanto il tessuto urbano e le comunità, devastate, cancellate, danneggiate siano state ricostruite, attraverso una breve sintesi delle informazioni scientifiche disponibili.

Il terremoto Irpino-Lucano del 23 novembre1980 è da considerarsi l’evento sismico a più elevata energia avvenuto nell’Appenino meridionale negli ultimi cento anni.

Avvertito in gran parte dell’Italia, dalla Sicilia a Sud – ha dichiarato Sabina Porfido, geologo irpino della SIGEA Campania – all’Emilia Romagna e alla Liguria a Nord, causò gravi danni in molte località della Campania e della Basilicata e marginalmente anche della Puglia.

Le vittime furono circa 3.000, i feriti 10.000.

Furono distrutte complessivamente 75.000 case e 775.000 furono danneggiate.

La magnitudo raggiunse il valore di 6.9 Mw, l’intensità epicentrale il X grado MCS ed il X grado della scala ESI-07.