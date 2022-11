Tennistavolo Sassari: la B femminile balza in testa al girone I

Trasferta esaltante per la squadra femminile di punta del Tennistavolo Sassari: è primato solitario nel girone I grazie alle due vittorie nel concentramento di Roma. Il terzetto formato da Stanislava Burenina, Elena Rozanova e la giovanissima Laura Pinna ha inflitto un secco 4-0 sia al Muravera che alla formazione “B” del Giovanni Castello di Roma.

Nel derby doppia vittoria di Stanislava Burenina che non ha concesso alcun set alle avversarie, Aurora Piras e Serena Anedda. Successo invece in fotocopia per Elena Rozanova e Laura Pinna che si sono imposte per 3-2 con identico punteggio nel set decisivo: 11-7.

Nel confronto con la formazione “B” del Giovanni Castello di Roma è stata invece Laura Pinna a conquistare due successi, entrambi per 3-2 su Debora Zagami e Floriana Franchi, mentre una vittoria a testa per Rozanova e Burenina.

Prossimo concentramento il 18 dicembre a Roma, in casa della Giovanni Castello. La formazione allenata da Alessandro Poma se la vedrà con l’Eureka Roma e la Muraverese, l’unica avversaria contro la quale hanno pareggiato e al momento l’unica formazione che sembra in grado di potersi opporre al terzetto sassarese.

Per le ultime gare dell’anno il Tennistavolo Sassari avrà un rinforzo: la società del presidente Cilloco intende tesserare Claudia Stefania Caragea, talento diciannovenne della nazionale giovanile rumena. Un rinforzo che rivela le ambizioni della società sassarese.