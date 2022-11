Tennistavolo Sassari, esordio con vittorio per la A2 maschile

Tennistavolo Sassari: la B femminile – E intanto ottimi risultati nei tornei internazionali della A2 maschile e di John Michael Oyebode

Secondo concentramento per la B femminile del Tennistavolo Sassari. Questa volta a ospitare due turni di campionato è la Eureka Roma. La squadra sassarese giocherà domenica prima il derby col Muravera (alle 11) e poi contro la formazione “B” del Giovanni Castello di Roma.

Il terzetto formato da Stanislava Burenina, Elena Rozanova e la giovanissima Laura Pinna ha raccolto una vittoria e un pareggio nel primo concentramento, rispettivamente contro Giovanni Castello “A” e Muraverese, formazione che la affianca al secondo posto nel girone G. La capolista invece è la prossima avversaria: il Muravera, che è a punteggio pieno.

Rinviata invece la gara col Torino della A2 maschile per gli impegni in nazionale di uno dei giocatori piemontesi, Federico Vallino Costassa

Risultati internazionali – Ottimo esordio del Tennistavolo Sassari nella Inter Cup: la squadra della A2 maschile ha vinto in Belgio per 4-0 contro i padroni di casa del Turnhout, formazione della seconda serie belga.

Il 18 dicembre il team del coach Mario Santona sfiderà i tedeschi del DJK Franz-Sales-Haus Essen che hanno battuto 4-0 i polacchi del KS Wamet Dabcze.

L’asseminese John Michael Oyebode, tesserato per le competizioni individuali col Tennistavolo Sassari è stato invece protagonista con la Nazionale italiana, al Centro Sportivo Bonacossa di Milano, nella gara del gruppo 5 di qualificazione ai Campionati Europei: vittoria per 3-0 contro la Slovacchia.

Infine buona esperienza per Laura Pinna al Bella Village di Lignano Sabbiadoro nel WTT Youth Contender. La pongista sassarese ha sconfitto per 3-2 la portoricana Valentina Dayla, ma poi ha perso contro l’austriaca Mariia Lytvyn per 3-0 e non ha superato il girone solo per differenza set.