Teatro Astra Sassari: sulpalco prosegue L’effimero meraviglioso

“Due Fratelli”. Prosegue al Cine Teatro Astra di Sassari la XXXII edizione del “Festival Etnia e Teatralità” organizzato dalla Compagnia Teatro Sassari con il contributo della Regione, del Comune di Sassari e della Fondazione di Sardegna.

Dopo il successo dei primi appuntamenti domenica 27 novembre alle 19 sul palco dell’Astra salirà la compagnia L’Effimero Meraviglioso con lo spettacolo “Due fratelli” di Fausto Paravidino per la regia di Maria Assunta Calvisi. In scena Noemi Medas, Federico Giaime Nonnis e Leonardo Tomasi interpretano una vicenda claustrofobica che si consuma fra le pareti di una casa dove due fratelli, Boris e Lev, convivono assieme ad Erika, una ragazza incontrata per caso.

I tre vivono come segregati, emarginati da qualsiasi forma di vita sociale e solo i due fratelli mantengono un contatto con il mondo esterno grazie ad una corrispondenza con loro madre fatta di cassette vocali, che costellano di bugie per tener nascosta la loro malata quotidianità. La storia di “Due fratelli”, che l’autore Fausto Paravidino definisce “tragedia da camera in 53 giorni“, pare non esserci. La si scopre, in maniera quasi voyeuristica, con la morbosa curiosità di chi spia all’interno di un microcosmo che fa di tutto per difendersi dal mondo esterno.

Info e prenotazioni 079200267-3491926011.