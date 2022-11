Tale e Quale Show: Carlo Conti conduce la puntata

RAI1, ‘TALE E QUALE SHOW’ domani sera: Carlo Conti conduce la settima puntata, che decreterà il Campione dell’edizione 2022

RAI1, VENERDÌ 11 NOVEMBRE ORE 21.25

“TALE E QUALE SHOW”

CARLO CONTI

advertisement

CONDUCE LA SETTIMA PUNTATA DEL VARIETÀ

LA SERATA DECRETERÀ IL “CAMPIONE Dl TALE E QUALE SHOW 12”.

E TRA UNA SETTIMANA Cl SARÀ IL TORNEO DEI CAMPIONI

PER IL TITOLO Dl ‘CAMPIONE Dl TALE E QUALE SHOW 2022’: IN GARA I MIGLIORI PROTAGONISTI Dl QUESTA DODICESIMA EDIZIONE E I MIGLIORI DELL’UNDICESIMA

Tale e Quale Show

Tutto pronto all’interno degli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma con il settimo appuntamento di ‘Tale e Quale Show’, il varietà di punta di Rai condotto da Carlo Conti, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, che andrà in onda venerdì 11 novembre, come sempre a partire dalle ore 21.25.

Una puntata fondamentale, che proclamerà il ‘Campione di Tale e Quale Show 12’.

Ma sarà anche una serata importante per il resto della classifica.

Già, perché i migliori protagonisti di questa dodicesima edizione ‘se la vedranno’ con i migliori dell’undicesima nel torneo dei campioni che sarà trasmesso venerdì 18 novembre:

in palio in quel caso ci sarà il titolo di “Campione di Tale e Quale Show 2022”.

Attenzione rivolta alla settima puntata

Ma ora l’attenzione è tutta rivolta a questa settima puntata: riuscirà Antonino a conservare la prima posizione e dunque a trionfare?

Nulla è ancora deciso, perché i punti di distanza tra chi segue in classifica sono davvero minimi e tutto è ancora in gioco.

Dunque, per i nostri protagonisti sarà fondamentale dare ancora una volta prova di grande ‘trasformismo’, con l’obiettivo di convincere Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e il quarto giudice a sorpresa. Ma si dovranno convincere anche i propri compagni d’avventura, visto che come sempre ogni Artista avrà la possibilità di arricchire la classifica dando la propria preferenza al collega che vorrà premiare (senza dimenticare la possibilità di ‘auto-votarsi’).

Una settimana fa il campione di puntata è stato Andrea Dianetti con una commovente interpretazione di Irama con ‘Ovunque sarai’.

Gli accoppiamenti della settima puntata

Ecco invece gli accoppiamenti della settima puntata:

Elena Ballerini se la vedrà con Christina Aguilera,

Rosalinda Cannavò si metterà nei panni di Katy Perry,

Samira Lui onorerà il mito di Donna Summer,

Valeria Marini si immedesimerà in Nicole Kidman,

Alessandra Mussolini si metterà alla prova con Fiorella Mannoia,

Valentina Persia ricorderà Amy Winehouse,

Andrea Dianetti proverà il bis con Gianna Nannini,

Claudio Lauretta renderà omaggio a Claudio Villa,

Gilles Rocca avrà le sembianze di Fabrizio Moro,

Antonino difenderà il primato con Riccardo Cocciante,

il “ripetente” Francesco Paolantoni e il coach “personale” Gabriele Cirilli saranno Loretta e Daniela Goggi.

Anche il pubblico a casa (che sta premiando il programma, sempre più leader del prime time del venerdì sera con ascolti molto alti) avrà voce in capitolo, perché quest’anno i telespettatori possono esprimere le proprie preferenze tramite gli account Facebook e Twitter: le tre esibizioni più ‘acclamate’ da casa porteranno ai tre interpreti rispettivamente 5, 3 e 1 punto.

Al termine di ciascuna puntata il punteggio complessivo più alto decreta il vincitore di puntata; la classifica generale, data dalla somma dei voti di ciascuna puntata, porterà invece all’elezione del vincitore finale, che sarà quindi proclamato ‘Campione di Tale e Quale Show 12’.

Interpretazioni dal vivo

Come da prassi, tutte le 11 interpretazioni saranno dal vivo, accompagnate dall’orchestra diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli.

Il dietro le quinte ricopre un ruolo fondamentale per il varietà: un team di professionisti, composto da costumisti, truccatori, parrucchieri, e coreografi, segue per tutta la settimana le “evoluzioni” degli Artisti, insieme ai “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci, Antonio Mezzancella e alla “actor coach” Emanuela Aureli.

È diventato oramai fisso e molto atteso l’appuntamento con gli “imitatori del web”, che saranno presenti anche in questa puntata grazie ai video amatoriali che arrivano in redazione. E proprio gli “imitatori del web”, dai più bravi ai più originali, saranno prossimamente protagonisti “in carne e ossa” di ‘Tali e Quali’. I video con le imitazioni possono essere inviati al sito ‘www.rai.it/taleequalepop”.

“Tale e Quale Show” è su Facebook e Twitter con l’hashtag #taleequaleshow Il sito ufficiale è www.taleequaleshow.rai.it