Stand Up Comedy al Poco Loco di Alghero

Seconda edizione della rassegna che porta i più apprezzati comedian sardi sul palco del live club della Riviera del Corallo: appuntamento a cadenza mensile.

Domani, venerdì 11 Novembre 2022 – Alghero – Poco Loco Club – Via Gramsci 8

Seconda stagione di comicità senza censura al Poco Loco di Alghero: il collettivo Stand-up Comedy Sardegna è pronto a riportare nella Riviera del Corallo i propri show profondamente satirici ed irriverenti.



La prima stagione è andata alla grande, ogni spettacolo un sold out. E allora il rinomato live club di Alghero lancia la seconda edizione con una nuova formula: cadenza mensile – ogni secondo venerdì del mese – ma sempre ad ingresso libero. Il primo appuntamento va in scena domani, venerdì 11 novembre alle ore 22:00. Sul palco 5 comici monologhisti armati esclusivamente di microfono per 2 ore di battaglia satirica senza censura: Albert Huliselan Canepa, Massimiliano Puddu, Aurelio Sechi, Pasqualino Mass e in apertura Silvia Marinu. Si tratta dei nomi più apprezzati e affermati nel panorama della Stand-up Comedy in Sardegna, e non solo. Tra loro, infatti, troviamo autori professionisti che da tempo scrivono sulle pagine satiriche maggiormente cliccate sul web – Lercio.it, Kotiomkin, Prugna, Satiraptus, l’Unione Burda ecc – e, soprattutto, volti ormai conosciuti al grande pubblico televisivo grazie alla partecipazione a diversi programmi tv, Battute? su Rai 2, Comedy Central su Sky e Now Tv, Zelig Tv sicuramente i più visti. Tutti e 5 i comedian hanno già calcato il palco di Via Gramsci nella prima stagione: Aurelio Sechi è ormai la colonna portante della collaborazione tra Poco Loco e Stand-up Comedy Sardegna, Albert Huliselan Canepa è tra i fondatori del collettivo, precursore di questo genere comico nell’Isola, Massimiliano Puddu è il più duro e puro del gruppo, Pasqualino Massa quello con la visione più etica e Silvia Marinu una delle poche esponenti femminili del movimento, capace di una satira di genere a dir poco pungente.

Il collettivo Stand-up Comedy Sardegna è attivo ormai da anni nell’Isola, tante e tanti giovani comedian che lavorano con passione per divulgare quello che era un genere di nicchia e che sta cambiando la comicità nel mondo. Un gruppo che è nato nel 2016 dall’idea di Albert Huliselan Canepa e di Alessandro Cappai e che ha portato la Sardegna al centro di questa rivoluzione satirica in Italia. Cambiamento che passa anche da Alghero e dal Poco Loco, lo storico club della Riviera del Corallo è stato la casa dei più grandi cabarettisti italiani e, per la seconda stagione consecutiva, ha scelto di puntare sulla Stand-Up Comedy.

Lo spettacolo è ad ingresso gratuito, inizia alle ore 22:00 e per il linguaggio usato e i temi trattati è consigliato ad un pubblico maggiore di 16 anni. La Stand-Up Comedy è così: dissacrante e senza censure.