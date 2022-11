Spettacolo teatrale “Forte come un leone”

Presso il CINETEATRO OLBIA lo Spettacolo teatrale “Forte come un leone”.

Spettacolo teatrale “Forte come un leone”

advertisement

Nell’ambito del progetto ”TEATRANDO S’IMPARA“ promosso dalla Scuola Secondaria di primo grado A.Diaz di Olbia finanziato dalla Fondazione di Sardegna con il contributo della Fondazione Gabriele Bacchiddu e supportato dal Comune di Olbia, dall’ Impresa Sociale Fradi, dalla cooperativa Sociale Il Sabato e dalla Cooperativa Sociale Luoghi Comuni,

MARTEDì 15 NOVEMBRE 2022 alle ore 10:00

presso il CINETEATRO OLBIA andrà in scena lo spettacolo teatrale

“ FORTE COME UN LEONE”

Il progetto

Il progetto è nato dall’esigenza di rilevare i bisogni dei nostri studenti che dando voce e ascolto alle reciproche richieste hanno delineato un percorso formativo di grande interesse.

Ci siamo accorti che spesso non esprimono in maniera chiara e diretta i loro sentimenti e le loro emozioni, per il timore di essere giudicati o fraintesi.

Hanno affrontato tematiche importanti, talvolta dolorose e soffocate nel silenzio.

Nello specifico è emersa la volontà di approfondire il delicato e sempre più preoccupante fenomeno del BULLISMO e del CYBERBULLISMO.

Il linguaggio teatrale ci è sembrato il più adatto a far esprimere le loro necessità ed i loro talenti, spesso nascosti.

Grazie ad una convenzione con il Liceo Classico A.Gramsci, all’interno dei loro percorsi di PCTO, ci siamo avvalsi della collaborazione di LETIZIA LOI, studentessa che ha scritto e diretto l’opera teatrale.

Il laboratorio di teatro

Il laboratorio di teatro è stato incentrato non solo sugli aspetti recitativi, ma anche su quelli scenotecnici/scenografici e di tutte le maestranze teatrali che lavorano in sinergia per la buona riuscita dell’intero allestimento, nel rispetto della vocazione artistica di ognuno dei ragazzi che ha partecipato.

Tutto il lavoro di scrittura, ideazione ed allestimento ha avuto come filo conduttore la sperimentazione della didattica laboratoriale, favorendo la creatività, l’inclusione e la coesione tra gruppi di ragazzi di classi diverse.

I lavori del progetto

I lavori del progetto sono stati coordinati dalla docente referente d’ istituto per il Bullismo e Cyberbullismo Prof.ssa Maria Grazia Lo Muto e dai docenti Eleonora Curreli, Walter Mura, Nicola Mureddu e Alessandro Sammatrice supportati dal Dirigente Prof. Francesco Scanu.

Alla rappresentazione teatrale sono state invitate le classi quinte delle scuole primarie di Olbia per sensibilizzare gli allievi sull’importanza del dialogo e del contrasto al Bullismo e Cyberbullismo