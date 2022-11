Solidarietà: “Un regalo per Natale”, al Canopoleno la raccolta giocattoli

Un regalo per Natale, al Canopoleno la raccolta giocattoli per Istituti di accoglienza minori e reparti pediatrici.

In occasione delle prossime festività Natalizie il Convitto Canopoleno aderirà alla raccolta di giocattoli da destinare agli ospiti di alcuni Istituti di accoglienza per minori o ai reparti pediatrici ospedalieri di Sassari, che la Delegazione della Sardegna del Sovrano Militare Ordine di Malta (SMOM), insieme al Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta (CISOM) organizza ormai da alcuni anni. Allievi e famiglie, ma anche il personale della scuola potranno donare un giocattolo nuovo depositandolo entro il prossimo 19 dicembre negli spazi dedicati dell’istituto sassarese. Per questa ragione sono stati allestiti due punti di raccolta: per la scuola primaria e secondaria di primo grado e per i licei.

“E’ solo un piccolo gesto, ma che riteniamo importante in termini educativi per i nostri allievi- ha detto il rettore del Canopoleno, Stefano Manca- con cui dimostrare la nostra vicinanza a chi è meno fortunato. La solidarietà e il sostegno sono valori che cerchiamo di trasmettere quotidianamente ai ragazzi e questa iniziativa contribuisce a rafforzare il nostro iter formativo”.

I giocattoli raccolti verranno consegnati dal Canopoleno ai rappresentanti dello SMOM che provvederanno a distribuirli nel corso delle festività natalizie, informando la scuola dell’effettiva destinazione. I giochi dovranno essere nuovi e non essere già usati per evitare differenze tra i destinatari in fase di donazione.