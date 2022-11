Simone Iodice alla conduzione di All Music Vip

All Music Vip è il programma che conduce Simone Iodice su All Music Digital Radio ogni lunedì e venerdì alle 17.00

Un’esperienza, quella di speaker, nata per caso la scorsa estate, in occasione della partecipazione a un contest che lo ha portato ad essere contattato dal direttore Massimo Mazzini. Quest’ultimo gli ha infatti proposto di condurre un programma tutto suo, incentrato anche sul gossip.

“Non mi sarei mai immaginato di fare, un giorno, lo speaker e il conduttore radiofonico. Tuttavia, adesso lo faccio con piacere e molta dedizione. Mi piace perché adoro comunicare con la mia voce. Quando sono stato scelto per fare la radio, mi hanno dato completamente carta bianca, chiedendomi appunto che cosa volessi fare. Ho così risposto che mi sarebbe piaciuto addentrarmi in un programma tutto mio”.

Come il titolo stesso suggerisce, Iodice dà il via, nei vari appuntamenti settimanali di All Music Vip, a diverse interviste dal “sapore informale”. Cerca sempre di tirare fuori dei lati nascosti dei suoi ospiti (che sono tutti famosi), estraendo dal “cilindro” argomenti che possono risultare loro scomodi, ragione per cui hanno sempre la facoltà di non rispondere alle sue domande. Un vero e proprio marchio di fabbrica per il programma radiofonico.

“Ci sono tante persone che lo seguono perché aspettano un momento di tranquillità, di svago. All Music Vip è un programma molto leggero, non parliamo di guai. Ce ne stiamo alla larga”.