Saverio Raimondo presenta Memorie di un elettore riluttante

Torna a Sassari Saverio Raimondo, apprezzatissimo e corrosivo comico e stand-up comedian che presenterà il suo terzo libro, Memorie di un elettore riluttante.



Martedì 15 novembre, h.18.00

Biblioteca Universitaria di Sassari, Via Enrico Costa 57 (fronte Piazza Fiume)



Un evento organizzato da Libreria Azuni e Biblioteca Universitaria di Sassari.



“Dato che in una democrazia il potere viene esercitato dal popolo, questo popolo dovrebbe essere eletto dai cittadini. Altrimenti siamo in un regime”.

Memorie di un elettore riluttante

È una satira paradossale e dissacrante, che riflette in modo divertente sui diritti e i doveri del popolo sovrano, e sul senso profondo della democrazia, il libro Memorie di un elettore riluttante, scritto da Saverio Raimondo e pubblicato da Feltrinelli.

Attraverso la vita del protagonista, dal compimento dei suoi 18 anni con l’acquisizione del diritto di voto, fino a oggi, con l’ascesa del populismo e le ultime elezioni, vediamo scorrere gli ultimi vent’anni di politica italiana.

Elettore distratto, sempre più (auto)critico verso di sé, l’elettorato e il suffragio universale, l’ex ragazzo ormai cresciuto si mette in testa di sabotare dall’interno un sistema ineluttabilmente destinato al disastro:

l’unica soluzione che riesce a escogitare è una riforma elettorale rivoluzionaria capace di democraticizzare l’elettorato, votandolo.

Con una satira sferzante e paradossale, e sovvertendo i luoghi comuni, Raimondo raggiunge il duplice obiettivo di divertire stimolando al tempo stesso una riflessione profonda sulle istituzioni e sulle responsabilità di noi cittadini elettori.

L’AUTORE

Saverio Raimondo è nato nel 1984.

Il suo spettacolo Il satiro parlante è su Netflix, distribuito in 190 Paesi.

Iperattivo sia in televisione che in radio:

ha condotto il DopoFestival di Sanremo nel 2015, ha dato la sua voce al film di animazione Luca della Disney/Pixar sia in originale che in italiano e ha vinto il Premio Satira Politica Forte dei Marmi con il suo programma TV CCN – Comedy Central News.

Durante la pandemia di Covid-19 ha condotto Pigiama Rave su Rai4, primo programma pensato e realizzato interamente dal vivo come stand-up comedian, ed è autore di rubriche umoristiche e satiriche su Republica e su Il Foglio.

Il suo podcast Da uno bravo è disponibile su Audible.

Nel 2018 ha pubblicato il suo primo libro, Stiamo calmi.

Come ho imparato a non preoccuparmi e ad amare l’ansia (Feltrinelli), mentre nel 2019 pubblica Io esisto (DeA Planeta).