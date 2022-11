Sassari, al teatro Astra “Una storia da Hansel e Gretel”

La botte e il cilindro, FAMIGLIE A TEATRO XXXIII STAGIONE CINE TEATRO ASTRA. Sul palco Una storia da Hansel e Gretel” Pilar Ternera – Livorno- .

Prosegue al Teatro Astra di Sassari “Famiglie a Teatro” l’unica vera stagione di teatro per ragazzi in Sardegna organizzata da 33 edizioni dalla Botte e il Cilindro

Sabato 26 novembre alle 18 andrà In scena lo spettacolo “Una storia da Hansel e Gretel” della compagnia Pilar Ternera di Livorno. In questa versione della celeberrima fiaba dei fratelli Grimm le vicende di un taglialegna, sua moglie, i due fratellini e una strega sono raccontate da una sola attrice attraverso pochi oggetti e gesti precisi per dar forza alle loro parole e alla loro forza evocativa.

Il lavoro, basato sull’arte dell’attore e delle sue parole, si muove con delicatezza e rispetto all’interno della storia dei fratelli Grimm cercando, senza tradirne la crudeltà, di far apparire le strade che portano con coraggio all’emancipazione e alla crescita dei due fratellini, così che ogni bambino non si smarrisca ma ritrovi la strada per tornare a casa.

advertisement

Con Alessia Cespuglio Testo e regia di Francesco Cortoni Musiche di Giorgio De Santis

CARNET E BIGLIETTI

Sarà possibile prenotare i biglietti inviando una mail a bigliettibottecilindro@gmail.com.

Si conferma anche per questa stagione la promozione per i biglietti di ingresso agli spettacoli. Sarà possibile acquistare un Carnet che da diritto a 10 ingressi al costo scontato di € 60,00. Il carnet non è nominativo e occorre ritirare il proprio biglietto il giorno dello spettacolo. Per prenotazioni e informazioni inviare una mail a bigliettibottecilindro@gmail.com. I carnet possono essere acquistati in qualsiasi momento della stagione direttamente in biglietteria i giorni di spettacolo.

Il costo dei biglietti è di € 9,00 intero e € 6,00 ridotto.