Salvaguardia della Biodiversità dello Stretto di Messina: il Wine Painting Show di Miky Degni

A Messina, nel ristorante “Casa & Putia” (via San Camillo 14), sabato 26 novembre – dalle ore 20.00 alle 22.00 – si terrà una cena sostenibile. Protagonista Miky Degni: l’artista, reduce dal successo ottenuto nel corso del Festival dell’Economia Creativa, terrà lo spettacolo “Wine Painting Show”

Durante la cena sostenibile in programma presso il ristorante “Casa & Putia”, l’artista milanese noto per il wine painting (tecnica pittorica che consiste nell’utilizzare il vino per creare opere d’arte) realizzerà dal vivo un dipinto con i vini Faro e Mamertino delle cantine Agricola Le Furie, Gaglio Vignaioli e Vigneti Verzera.

La degustazione di vini ha un costo di 12 euro; il dipinto sarà messo all’asta.

Il ricavato servirà a sostenere un progetto di sostenibilità ambientale, individuato insieme alla Comunità Slow Food, per la salvaguardia della Biodiversità dello Stretto di Messina.

A fine serata l’artista lascerà la sua impronta, autografando i tovaglioli degli ospiti con il suo tocco al vino rosso delle tre prestigiose cantine.