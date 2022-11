Saboris Antigus 2022: appuntamento a Selegas

Dopo il grande successo di Gergei della scorsa settimana, la manifestazione fa tappa dunque in un altro dei 9 paesi della Trexenta – che fanno parte di un circuito, guidato dalla Camera di Commercio di Cagliari-Oristano – pensato per promuovere le bellezze e le ricchezze del territorio, siano esse enogastronomiche, archeologiche, materiali o immateriali, legate a feste, festival, luoghi di culto, leggende e tradizioni.

ma soprattutto Selegas è un paese immerso in una rete di percorsi nuragici, pozzi sacri, tombe dei giganti, doveattualmente sono in corso campagne di scavi che hanno portato a nuove interessanti scoperte.

A Selegas inoltre è stata ritrovata la statua in marmo bianco nota come la dea madre da Turriga.

Grazie alla giornata di Saboris Antigus, Selegas sarà interamente visitabile e potrà proporre le sue bellezze al visitatore che sarà così invitato a tornare più volte durante tutto l’arco dell’anno.

Si parte alle ore 9 con la colazione di benvenuto, rigorosamente apparecchiata secondo le tradizioni del paese, presente il tipico flan di latte.

Si prosegue poi con la dimostrazione degli antichi mestieri e l’esposizione dei prodotti locali negli stand del centro storico.

Sono in programma le visite alle case padronali, come Casa Puddu, Casa Erriu, Sa Domu de sa Contissa, Sa Ziminera, Ex Cinema, e ci sarà la possibilità di visitare i luoghi di culto: la chiesa di Sant’Anna, San Gioacchino e il Museo di Arte Sacra.

Le strade del paese saranno animate dalla musica tradizionale degli strumenti sardi più conosciuti: Marco Sollai e Andrea Puddu (fisarmonica), le launeddas e le percussioni di Matteo Muscas, Carolina Casula e Jonathan Della Marianna, l’organetto di Andrea Sollai, il canto corale con la Schola Cantorum Mater Dei.

I laboratori

Saboris Antigus è una manifestazione pensata a dimensione di famiglia, per questo i laboratori sono stati ideati sia per adulti che per bambini. Da non perdere la lavorazione del formaggio e della pasta fresca, accompagnata dalle degustazioni, e ancora quella del gateaux.

La giornata si concluderà con il concerto di Maria Luisa Congiu e spettacoli pirotecnici.

Saboris Antigus ha le sua pagine social, costantemente aggiornate con programma e immagini visitabili ai link:

https://instagram.com/saboris_antigus?igshid=YmMyMTA2M2Y=

https://www.facebook.com/saborisantigus/