Rubrica: “Abbiamo bisogno di Eroi” | Episodio 12 – “Wandavision”: cosa è il dolore, se non amore perseverante? – (Parte 1)

Wandavision, la miniserie Marvel che ha dato il via alla Fase 4 del MCU: quando il cinecomic diventa l’elaborazione del lutto.

“Cosa è il dolore, se non amore perseverante?”, questa è la citazione che racchiunde in sè tutta la serie.

Wandavision, con protagonisti Wanda Maximoff e Visione, ambientata dopo gli eventi di Avengers: Endgame è la prima serie tv Disney+ fatta uscire dalla Marvel, che apre le porte alla Fase 4 del MCU.

Uscita all’inizio del 2021, è per molti il miglior prodotto di questa fase.

La serie ha avuto un gigantesco impatto per la maturità e l’eleganza con cui vengono trattati i temi: si parla di amore, famiglia, maternità, ma soprattutto elaborazione del lutto.

Questo tema sta al centro dell’intera serie e la rende speciale.

Ma facciamo un passo indietro: come si è arrivati a Wandavision, e cosa accade nella serie?

Wanda nasce nel 1989 in Sokovia, gemella di Pietro.

Avengers: Age of Ultron – I due inizialmente vengono presentati come scagnozzi dell’Hydra a seguito della loro sottoposizione ad un esperimento tramite lo scettro di Loki, contente la gemma della mente.

Visione nasce invece come creazione di Ultron, costruito da vibranio e cellule organiche, tramite una macchina, e questo lo rende un androide virtualmente indistruttibile.

Tony Stark riesce a metterci mano, e impiantandogli Jarvis al suo interno, lo rende alleato degli Avengers.

Dopo poi aver inizialmente aiutato Ultron, Wanda e Pietro passano dalla parte degli Avengers e li aiutano a salvare il mondo, ma nella battaglia in Sokovia, Pietro muore, facendo da scudo umano a Occhio di Falco e un bambino.

Wanda è profondamente segnata da questa perdita, ma trova negli Avengers una nuova famiglia, quindi in Visione.

Durante gli eventi di Captain America: Civil War i due hanno un ottimo legame, ma si ritrovano poi negli schieramenti opposti.

Wanda qui è la matrice della storia, infatti un suo errore durante una missione costa la vita a decine di persone, e questo spinge i governi del mondo a firmare gli accordi di Sokovia.

Wanda è sempre più segnata dal dolore.

Wanda e Visione ai tempi di Avengers: Infinity War e quindi poco prima dell’attacco di Thanos, erano una coppia da poco. Insieme combattono in Wakanda al fianco degli Avengers rimasti sulla Terra, ma qui, hanno entrambi un tragico epilogo.

Wanda è costretta ad uccidere Visione per impedire a Thanos di prendere la gemma, ma questo non serve a niente, perchè Thanos porta indietro il tempo e uccide Visione, sottraendogli la gemma.

Wanda è così costretta a vedere Visione morire due volte. Dopo lo schiocco, Wanda è tra gli eroi che svaniscono.

5 anni dopo, torna nella battaglia finale di Avengers: Endgame, dove insieme a tutti i suoi vecchi compagni sconfigge Thanos.

Visione entra in mano allo S.W.O.R.D.

Arriviamo quindi a Wandavision: la serie si apre con alcuni episodi in stile sitcom anni 50′, rimando alla passione di Wanda per tale opere.

Da subito notiamo che alcune cose non hanno senso, qualcosa non quadra, è ambiguo.

Wanda e Visione abitano a “Westview”, cittadina che scopriamo nel corso della serie essere tenuta sotto ostaggio da Wanda con il potere della magia.

Tutta la serie quindi verrà portata avanti da Wanda e Visione che vivono la loro vita da sposini a Westview, creata da Wanda, e dai tentativi dello S.W.O.R.D. di entrare per colpirli.

Nella serie appare Monica Rimbeau, che acquisirà poteri simili a quelli di Captain Marvel, lasciandoci intendere che diverrà Photon, e Agatha Arkness, che si rivelerà essere una strega forte quanto Wanda, che cerca di impadronirsi dei suoi poteri.

Nello scontro finale infatti Wanda si scontra con Agatha, diventando, così come profetizzato nel Darkhold, il libro dei dannati, la Scarlet Witch.

Visione invece si scontra con il Visione Bianco, ossia la sua versione reale, morta per mano di Thanos e rimessa in funzione dallo S.W.O.R.D., in questo scontro i due Visione tramite il paradosso della nave di Teseo, si interrogano su chi sia il vero Visione, portando così il Visione Bianco a ricordare chi sia veramente e scappare per ricercare se stesso.

Wanda inveve sconfigge Agatha e la rinchiude nel “personaggio” che lei stessa aveva scelto per se stessa nello “show” che Wanda crea.

Il finale poi ci mostra la scomparsa dei figli di Wanda, creati da lei con la magia, e di Visione, che salutandola si compiace di essere stato tante cose nella sua vita, e le dice che si rivedranno.

Una volta lasciata Westview alla normalità, Wanda si impossessa del Darkhold e si ritira, per poi ritornare in Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Wanda è di nuovo sola, dilaniata dalla perdita e dal dolore, come lo era all’inzio, per lei, non c’è modo di essere felice.

Nel prossimo episodio, affronteremo nel dettaglio il tema del lutto e del suo superamento, con un’analisi approfondita.

Articolo di Michael Bonannini