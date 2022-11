Rubrica: “Abbiamo bisogno di Eroi” | Episodio 10 – I Fantastici Quattro: la prima famiglia Marvel

I Fantastici Quattro: la prima famiglia Marvel, le genesi delle colonne portanti del fumetto americano supereroistico, dagli anni 60 ad oggi.

Correva l’anno 1961 e mentre in Europa si inizia la costruzione del muro di Berlino, oltreoceano l’editoria americana stava per cambiare totalmente.

Ed ecco che, nel novembre 1961, i Fantastici Quattro vengono creati da Stan Lee e Jack Kirby.

Esordirono nel primo numero della testata “Fantastic Four” (vol. 1) nel novembre 1961 e pubblicata dalla Marvel Comics.

La serie portò un grande successo al fumetto americano, in piena Silver Age, ponendo le basi per lo sviluppo dell’intero universo Marvel.

Il gruppo è formato da quattro personaggi, con vasti poteri ottenuti in seguito all’esposizione a raggi cosmici durante una missione scientifica nella galassia.

I quattro componenti del gruppo sono:

Mr. Fantastic alias Reed Richards: scienziato e leader del gruppo, è un genio della scienza, ha acquisito la capacità di allungare e deformare a piacimento il proprio corpo come fosse gomma.

Donna Invisibile alias Susan Storm: può rendere sé stessa e gli altri invisibili e creare potenti campi di forza.

Torcia Umana alias Johnny Storm: può prendere fuoco, lanciare fiamme e volare.

La Cosa alias Ben Grimm: un uomo un po’ burbero, ebreo, trasformato in una creatura dalla pelle rocciosa che possiede forza e resistenza sovrumane, è un notevole pilota di veicoli.

Dove sta la loro forza?

La forza dei Fantastici Quattro sta nell’essere una famiglia.

Nonostante l’idea del “supereroe con superproblemi” sia nata con Spider-Man, il quale spesso collaborerà con loro, questo concetto viene introdotto già con loro.

Non a caso, la prima apparizione del quartetto è la prima della storia editoriale a mostrare i personaggi in abiti civili e non in costume.

I Fantastici Quattro al cinema:

Il primo film del quartetto è “The Fantastic Four”, uscito nel 1994, diretto da Oley Sassone e prodotto da Roger Corman, però il film non è però mai stato distribuito nei cinema.

“I Fantastici 4”, del 2005, diretto da Tim Story con Ioan Gruffudd, Jessica Alba, Chris Evans, Michael Chiklis.

Non fu apprezzato particolarmente dalla critica ma dai fan viene considerato una pietra miliare.

“I Fantastici 4 e Silver Surfer”: del 2007, diretto da Tim Story, con il medesimo cast di protagonisti del film del 2005 e Doug Jones che interpreta Silver Surfer.

“Fantastic 4 – I Fantastici Quattro”, un reboot del 2015, diretto da Josh Trank. Il film è stato un flop totale, bistrattato da critica e soprattutto dai fan.

I Fantastici Quattro verranno presto introdotti nel MCU.

Nel ventottesimo capitolo cinematografico dell’MCU “Doctor Strange nel Multiverso della Follia” (2022), compare per la prima volta una variante di Mister Fantastic, interpretato da John Krasinski.

Cosa rende così importanti i Fantastici Quattro?

I Fantastici Quattro sono una famiglia piena di problemi: Reed e Sue sono sposati e hanno numerosi problemi di coppia.

Sue e Johnny sono fratelli e hanno un rapporto molto difficile, soprattutto legati dal fatto che Johnny sia una testa calda, il tipico “badboy” americano di quel periodo.

Ben Grimm invece è il miglior amico di Reed e spesso litigano.

Johnny e Ben spesso si fanno scherzi e dispetti, hanno un rapporto conflittuale ma sono legati da molto rispetto e amicizia.

Ben è probabilmente il più interessante del quartetto, in quanto i suoi poteri siano disagianti per lui: la sua pelle rocciosa lo rende spaventoso per se stesso e gli altri, soffre per la sua condizione e vorrebbe essere umano, ma la sua nobiltà d’animo lo porta ad accettare con il tempo la sua condizione.

Una famiglia complicata, ma legata dall’amore e dall’amicizia, come sono le famiglie nella “vita vera”, questi sono i Fantastici Quattro.

Questi sono i generi di personaggi che caratterizzano la Silver Age, con la loro umanità e la loro imperfezione.

I Fantastici Quattro, sono ancora oggi tra i personaggi Marvel più apprezzati, nonchè tra i più importanti.

Articolo di Michael Bonannini