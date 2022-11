Rinnovo CCNL, Petillo (Ugl Autonomie): “Finalmente firmato per comparto funzioni locali”. 

Petillo (Ugl Autonomie): “Finalmente firmato rinnovo CCNL per comparto funzioni locali”

Il lavoro di prossimità a diretto contatto con i cittadini –

continua Petillo -dovrebbe avere un riconoscimento maggiore, invece spesso diventa facile bersaglio e capro espiatorio di una burocrazia imposta e ostativa.

Come Ugl, concordiamo con il Ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo nel dare veri segnali di attenzione a dei lavoratori cruciali per lo sviluppo del Paese perché, con competenza e impegno, garantiscono il funzionamento degli enti territoriali più vicini ai cittadini.

Per questo chiediamo al Ministro di trovare delle rapide soluzioni per sostenere la struttura amministrativa degli enti locali, soprattutto rafforzando gli organici prevedendo modalità di interventi sostitutivi nella eventualità che gli enti locali non rispondono adeguatamente alle procedure assegnate.

Le misure di reclutamento del personale introdotte nella scorsa legislatura, per l’Ugl a tutt’oggi, non hanno dato gli esiti sperati e non sono riusciti a tamponare i danni dovuti agli anni di blocco del turn over che ha devastato l’amministrazione pubblica.