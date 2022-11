Riapre ad Alghero il punto vendita Conad di via Mazzini con una proposta commerciale ancora più ricca per rispondere ad ogni esigenza della clientela

All’interno del punto vendita grande attenzione ai prodotti del territorio con oltre 400 referenze in assortimento: presenti le eccellenze del Consorzio Ori di Sardegna.

Alghero, 24 novembre 2022 – Ad Alghero riapre oggi, dopo un breve periodo di ristrutturazione, il Conad di via Mazzini con un’offerta ancora più completa, funzionale e in grado di soddisfare ogni esigenza di spesa della clientela.

All’interno del punto vendita i clienti troveranno confermati tutti i reparti esistenti, ampliati e rinnovati.

Grande attenzione dedicata ai prodotti tipici sardi, a conferma dell’impegno della Cooperativa nella valorizzazione dei prodotti del territorio.

Presenti nello store, infatti, oltre 400 referenze provenienti dalle migliori aziende locali.

Ampliato il reparto ortofrutta, con la presenza di numerose eccellenze del territorio ed un’area dedicata ai prodotti del Consorzio Ori di Sardegna. Rinnovato il reparto pescheria e introdotto, oltre al banco assistito, anche un ampio assortimento di pronti a cuocere.

Presente anche la macelleria, con un vasto assortimento di eccellenze locali. Implementato il reparto gastronomia, con l’inserimento del banco caldo e un assortimento ancora più ricco di piatti pronti, focacce e pizze.

A completare l’offerta la pasticceria, dove è stato inserito un banco dedicato alla vendita assistita dando grande visibilità alle tipicità sarde.

Rinnovata e ampliata anche la cantina dei vini con l’introduzione di una struttura espositiva che risalta le migliori etichette locali provenienti dalle rinomate aziende e cantine di Alghero:

dall’azienda Sella&Mosca, alla cantina Delogu sino alla produzione vinicola Santa Maria La Palma.

Presente anche un’area healthy dedicata a prodotti biologici e senza glutine.

Alcune dichiarazioni dei Soci Conad Nord Ovest

“Siamo davvero molto felici di riaprire il Conad di Alghero, che accoglie i nostri clienti con una veste rinnovata, ampliata e che offre le migliori soluzioni in termini di sostenibilità ambientale. Con la ristrutturazione del punto vendita abbiamo incrementato l’offerta rafforzando il reparto dei freschi e inserendo numerose referenze del Consorzio Ori di Sardegna, con l’obiettivo di valorizzare ancora di più le eccellenze del nostro territorio. – hanno affermato i Soci Conad Nord Ovest Gianni Poddi, Francesco e Mario Seu – Al centro del nostro lavoro ci sono da sempre le persone: per questo motivo, insieme alla nostra squadra, abbiamo deciso di migliorare il servizio con l’obiettivo di incontrare le esigenze di tutti i clienti e dei tanti turisti che popolano la città nel periodo estivo con una proposta assortimentale in grado di assicurare la qualità e la convenienza di sempre”.

Il negozio è stato rinnovato negli spazi e nelle attrezzature con le migliori soluzioni per la sostenibilità ambientale, come gli impianti di refrigerazione di ultima generazione, i sistemi di illuminazione con luci a led e l’inserimento dell’impianto di climatizzazione ad alta efficienza che garantiscono un notevole risparmio energetico.

Il Conad di via Mazzini si sviluppa su 1.350 mq di superficie di vendita, dispone di 9 casse tradizionali, ed impiega complessivamente 40 addetti, di cui 6 nuove assunzioni. Presso lo store, attivo il servizio di Spesa Online, nella duplice modalità di “Ordina e ricevi” e “Ordina e ritira”. Nel giorno della riapertura, previste, oltre alle consuete offerte nazionali, promozioni dedicate ai prodotti freschi e al localismo.

Il punto vendita è aperto dal lunedì alla domenica 8:00 alle 20:30. Il numero di telefono per richiedere informazioni è lo 070-281302.