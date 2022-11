Rhomanife: pronti per il tour 2022-23

Rhomanife: pronti per il tour 2022-23- Dopo aver girato alla grande in Italia ed all’estero con il tour musicale, dopo le tante interviste per il singolo ”Paradise” che è stato trasmesso in tante radio, portando felicità ed amore, sono pronti con un nuovo singolo e video. Presto si comunicheranno la data di pubblicazione e le news del nuovo brano. Pertanto i Rhomanife ringraziano tutti i manager, agenzie di spettacolo, comitati, pro loco, promoter, radio, tv, redazioni web e social che vorranno collaborare per il tour 2022-3 e diffondere il messaggio d’amore, con la strepitosa e coinvolgente musica reggae live che raggiunge e ristora i cuori della gente. Rhomanife sempre con amore per te.