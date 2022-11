Rai Isoradio, "L'autostoppista" di Igor Righetti anche in diretta Instagram: si parla di social e gossip con Chiofalo e Rosica - Proseguono senza sosta in diretta, dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 18 su Rai Isoradio, gli interessanti e divertenti viaggi de "L'autostoppista", il primo programma radiofonico pet friendly dove il co-conducente è il bassotto pet influencer Byron con 25 mila follower su Instagram (@byron.righetti), seguitissimo format nato dalla creatività del giornalista e conduttore radiotelevisivo Igor Righetti.

Rai Isoradio, “L’autostoppista” di Igor Righetti anche in diretta Instagram: si parla di social e gossip con Chiofalo e Rosica – Proseguono senza sosta in diretta, dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 18 su Rai Isoradio, gli interessanti e divertenti viaggi de “L’autostoppista”, il primo programma radiofonico pet friendly dove il co-conducente è il bassotto pet influencer Byron con 25 mila follower su Instagram (@byron.righetti), seguitissimo format nato dalla creatività del giornalista e conduttore radiotelevisivo Igor Righetti.

Oggi alle 17 si parlerà di social e gossip: saliranno a bordo l'opinionista tv e influencer con 1 milione 700 mila follower su Instagram Francesco Chiofalo e l'investigatore dei social Alessandro Rosica con oltre 700 mila seguaci. Con il direttore del quotidiano digitale Spot and Web Mario Modica, invece, sarà affrontato il successo del podcast e dell'evoluzione dell'informazione digitale negli ultimi anni. Il "viaggio" di questo pomeriggio sarà trasmesso anche in diretta Instagram sugli account di Rai Isoradio @isoradio.rai, @righettigor, @francescochiofalo_ , @investigatore__socialofficial_

Per questo suo format crossmediale innovativo multipiattaforma, in onda tutti i giorni su Rai Isoradio dal 2020, Igor Righetti si è ispirato all’esilarante commedia “Il tassinaro” diretta e interpretata nel 1983 da suo cugino Alberto Sordi. In ogni viaggio, il “conduttore-conducente” offre un passaggio sulla sua auto parlante e interattiva a personaggi celebri “rimasti in panne”, ignari, però, di salire a bordo di un prototipo di vettura mai entrato in produzione in quanto anarchico e sovversivo. Non manca lo spazio “Diamo i numeri” dell’influencer con oltre 200 mila follower, Lorenzo Castelluccio, in cui vengono raccontati i dati statistici di tutto ciò che ci circonda.

Ben 505 i personaggi che finora hanno avuto bisogno di un “passaggio” e che, durante il viaggio, hanno raccontato, tra ricordi, aneddoti, curiosità, emozioni e ilarità la loro vita, le loro fragilità e la grande passione per la propria professione. Il bassotto Byron interagisce con gli “autostoppisti” sui temi legati alla tutela dei diritti degli animali sui quali intervengono i presidenti delle maggiori associazioni animaliste, esperti e attivisti del mondo pet, veterinari e nutrizionisti.

Ironia graffiante sui temi di stretta attualità, radio dediche musicali e cinematografiche che gli “autostoppisti” possono dedicare ad amici o nemici, imprenditori, scrittori, giornalisti, influencer, personaggi del mondo dello spettacolo e della politica per raccontare i cambiamenti dell’Italia e dei suoi abitanti. “L’autostoppista” viaggia sulle frequenze di Rai Isoradio (103.3 e 103.5), sul sito e l’app RaiPlay Sound (www.raiplaysound.it/isoradio), in tv sul digitale terrestre al canale 705 e sul sito di Rai Isoradio dove si trovano anche le puntate in podcast.