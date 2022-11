Prosegue giovedì a Oristano e sabato Cagliari la campagna regionale sulla disprassia organizzata dall’associazione Per Piccoli Passi

Prosegue la campagna regionale sulla disprassia

Ciclo di convegni

La disprassia oculare e di sguardo

advertisement

giovedì 24 novembre, Oristano

sabato 26 novembre, Selargius

Prosegue la campagna di sensibilizzazione sulla disprassia patrocinata dalla Regione Sardegna, giovedì appuntamento a Oristano e sabato a Selargius

Campagna di sensibilizzazione

La disprassia oculare e di sguardo è la difficoltà nel programmare e organizzare i movimenti volontari e sinergici dei due occhi con l’impossibilità a dirigere l’attenzione visiva sugli stimoli di interesse.

E’ un disturbo dell’età evolutiva e ha ricadute sul movimento, la coordinazione e l’attenzione con ripercussioni negative sulla produttività scolastico.

Per conoscere meglio la disprassia e capire come affrontarla, l’associazione “Per Piccoli Passi” Sardegna ha avviato una campagna di sensibilizzazione, patrocinata dalla Regione Autonoma della Sardegna, con la diffusione di materiale informativo e un ciclo di convegni:

“La disprassia oculare e di sguardo, nuove frontiere e metodologie innovative per valutazione, trattamento e potenziamento percettivo, cognitivo e motorio”.

La campagna ha preso il via a ottobre da Tempio Pausania, Macomer, Nuoro e Arzachena con un primo ciclo di incontri e proseguirà nei prossimi giorni nel Sud Sardegna.

Appuntamenti a Oristano…

Giovedì 24 novembre il convegno sarà a Oristano, Hospitalis Sancti Antoni in via Cagliari 161, con inizio alle 15.30:

dopo i saluti dell’amministrazione comunale, Annalisa Sanna, medico chirurgo, ed Elena Spigno, presidente di “Per Piccoli Passi” Sardegna, racconteranno il percorso dell’associazione e le conoscenze attorno alla disprassia;

di seguito l’ottico optometrista Andrea Cagno parlerà di:

“Disturbi dell’età evolutiva, visione e apprendimento motorio, metodologie innovative per valutazione e trattamento”;

e ancora Elena Spigno parlerà di:

“Disprassia e potenziamento multi-sistemico per i disturbi dell’età evolutiva”.

In chiusura, la discussione finale sui temi dell’evento.

…e Cagliari

Gli incontri, aperti a tutta la cittadinanza, si chiuderanno a Cagliari nella sede Regionale di Selargius sala Ares in via Piero della Francesca sabato 26 novembre dalle 8.30 e per tutta la giornata con il convegno finale che vedrà tra gli ospiti anche:

Monja Tait , psicologa e psicoterapeuta;

, psicologa e psicoterapeuta; Simone Gori, professore associato di psicologia generale.

La partecipazione agli incontri è gratuita ma si consiglia la prenotazione sul sito www.perpiccolipassi.it

Associazione “Per Piccoli Passi”

La campagna sulla disprassia oculare e di sguardo è curata dall’associazione “Per Piccoli Passi” Sardegna, nata nel 2015 con sede a Santa Teresa Gallura, per offrire un sostegno a genitori e famiglie sui disturbi nell’età evolutiva.

L’associazione si è specializzata nella valutazione, trattamento, potenziamento e integrazione multisensoriale e multisistemica della disprassia oculare e di sguardo, un disturbo che può compromettere la comprensione delle informazioni, specialmente spaziali, rendendo complicata la percezione di linee, lettere, numeri, forme e traiettorie di oggetti.