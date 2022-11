“Sono contento, ma anche stupito perché è un premio all’economia e io in realtà sono sempre stato un giurista, mi incoraggerà a studiare di più questa materia”. Queste le parole di Tiziano Treu, presidente del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, in merito al premio Italia Informa per l’Economia ricevuto oggi al Cavalieri Waldorf Astoria Hotel di Roma.

spf/sat/red