Potenziamento rete elettrica di e-distribuzione

Potenziamento rete elettrica di e-distribuzione, terminati i lavori del primo lotto a Telti.

Potenziamento rete elettrica di e-distribuzione – In piena sintonia con l’Amministrazione Comunale, a inizio 2023 seconda fase.

Telti, 23 novembre 2022 – Sono terminati i lavori del primo lotto di potenziamento e rinnovamento della rete elettrica di Telti da parte di E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete di media e bassa tensione.

Questa parte di lavori ha riguardato Via Grazia Deledda, Via Roma e Via Montessori e in particolare, tra l’altro, la demolizione di tre sostegni e circa 150 metri di cavo aereo in parete che alimentavano l’illuminazione pubblica e che ora sono stati interrati a vantaggio anche dell’arredo urbano e della sostenibilità ambientale.

advertisement

I lavori eseguiti rientrano in un progetto finalizzato al potenziamento e quindi al miglioramento della qualità del servizio che andrà a svilupparsi nella sua seconda fase ad inizio 2023.

“Siamo molto soddisfatti di aver potuto eseguire questi lavori in assoluta armonia con l’Amministrazione Comunale, in un’ottica di vicinanza al territorio e attenzione alle tematiche dell’ambiente e della qualità del servizio” afferma Andrea Pibia, Responsabile dell’Unità Territoriale di Sassari dell’Area Sardegna di E-Distribuzione.

Domenico Vittorio Pinducciu, Sindaco di Telti, dichiara: “In un periodo dove tutti sembrano non essere soddisfatti di niente, io ritengo di essere stato fortunato ad interloquire con funzionari dell’E-Distribuzione molto professionali che hanno capito e valutato in tempi molto celeri il giusto intervento da eseguire facendo sì che venisse ripristinata in primis la sicurezza per i Cittadini e cosa non di poco rilievo anche un decoro urbano alle vie oggetto d’intervento.

I lavori svolti sono consistiti nella rimozione dei cavi aerei e dei relativi pali di sostegno, di cui alcuni erano ancora ancorati alle facciate delle case. Detto intervento, è stato seguito e diretto dal Dirigente dell’ufficio Tecnico di Telti.

Per questo motivo ringrazio personalmente sia il Funzionario Andrea Pibia, per quanto riguarda E-Distribuzione ed il Dirigente Ing. Pasquale Caboni, responsabile dell’ufficio Tecnico di Telti.”