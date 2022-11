Polizia di Stato Cagliari: Carbonia, arrestato un 52enne per spaccio di droga

Gli Agenti del Commissariato di Carbonia hanno tratto in arresto un uomo, di 52 anni originario del posto, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti.

Ieri pomeriggio, in un appartamento nel centro di Carbonia, i poliziotti hanno proceduto ai consueti controlli di rito di un uomo agli arresti domiciliari. All’interno della sua abitazione, l’uomo è stato sorpreso in compagnia di un altro soggetto, un pregiudicato di 52 anni.

La presenza ingiustificata del 52enne e gli evidenti segni di nervosismo mostrati dai due uomini, hanno insospettito gli agenti che hanno ritenuto di procedere ad un controllo, in particolare sull’autovettura ad uso al 52 e posteggiata nell’adiacenze del condominio. I poliziotti hanno rinvenuto, ben occultate all’interno di un trolley, circa 6 grammi di cocaina, 18 grammi di hashish, 22 compresse di suboxone, un bilancino di precisione, nonché la somma di 540 euro in contanti ritenuta provento dell’attività illecita, insieme ad altro materiale utile per il confezionamento della droga.

L’uomo è stato tratto in arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio in attesa dell’udienza di convalida per direttissima nella mattinata odierna.