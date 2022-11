“Zingaretti ha detto che la Regione non ha mai autorizzato inceneritori e mai lo farà . Allora cosa impedisce di accogliere le proposte di Conte? Il degrado di Roma oggi non si risolve certo con un inceneritore costruito forse tra 5 anni e che emette, nel migliore dei casi, gas nemici del clima”. Lo dice in un video appello Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde.

pc/gsl