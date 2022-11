Patente di guida per stranieri: attivo il servizio a Cagliari

Patente di guida per stranieri: attivo il servizio di supporto Ipsia, CREI e Acli Cagliari mettono a disposizione sostegno linguistico .

La barriera linguistica è spesso l’ostacolo maggiore al superamento dell’esame di guida per gli stranieri ospiti nel nostro paese. Per questo è stato attivato un servizio di supporto della durata di 20 ore.

Precedenze, limiti di velocità, zone a traffico limitato. Le differenze nel codice della strada possono creare qualche problema, ma spesso è la barriera linguistica la difficoltà principale da superare per gli stranieri ospiti nel nostro Paese che desiderano prendere la patente di guida. Per questo le Acli provinciali di Cagliari, Ipsia Sardegna e il Crei Acli hanno deciso di organizzare un servizio di supporto dedicato.

Una conoscenza non adeguata della lingua italiana può creare difficoltà in special modo nella risoluzione dei quiz. Saranno quindi organizzate esercitazioni per la preparazione alla prova teorica.

advertisement

«Il supporto verrà dato da persone con conoscenza dell’arabo, del francese e dell’inglese che aiuteranno i partecipanti nella comprensione del testo – spiega il presidente di Acli Cagliari Giacomo Carta –. Riteniamo questa iniziativa molto importante in chiave di stimolo all’integrazione in quanto conseguire la patente permetterà agli stranieri di avere maggiori opportunità di lavoro e formazione anche al di fuori dell’ambito cittadino e metropolitano».

Le esercitazioni si terranno la mattina nella sede di viale Marconi 4 a Cagliari per un totale di 20 ore. Per le iscrizioni è possibile contattare la segreteria organizzativa al numero 07043039 o alla e-mail acliprovincialicagliari@gmail.com.