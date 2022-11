Paolo Olivo e HP Sport sul gradino più alto a Schio con la Mitsubishi Evo IX N4

Un successo che conferma le sue qualità. Paolo Olivo con Chiara Corso (Mitsubishi Evo IX N4) alle note ha centrato l’obiettivo al rally città di Schio.

L’intero arco della gara, sette prove speciali, è stato frizzante, con Olivo in fuga sin dai primi metri di gara, incrementando sempre di più il suo vantaggio e chiudendo con la vittoria di classe N4. Una bagarre spettacolare, che ha visto il successo di Paolo Olivo davanti al pubblico delle grandi occasioni, come tradizione vuole, confortato peraltro da una bella giornata soleggiata, un risultato per nulla scontato, anche per l’imprevedibilità del meteo, per il portacolori di Hp Sport la gara si è rivelata un bel banco di prova. “Siamo andati subito forte, amministrato così già dal primo tratto cronometrato il vantaggio- Un rally impegnativo, è andato tutto bene. Adesso ci godiamo la bella vittoria, un grazie a tutti coloro che ci seguono nel nostro programma sportivo. In gara a Schio anche Elia Stevanato con Emanuele De Lazzari alle note (Fiesta Rally4), costretti ad arrendersi dopo un buon inizio sulla terza prova speciale.