Oristano – l’Innovation Lab (Ilab-food), si presenta alla città

Venerdì 11 novembre, alle 9,30, all’Hospitalis Sancti Antoni, l’evento di lancio dei progetti cluster per le imprese agroalimentari e della pesca. Il progetto ILab Food Oristano rientra nelle attività della Regione Sardegna, con Sardegna Ricerche, in attuazione della Strategia S3 di cui al POR FESR 2014-2020.

“Sarà l’occasione per presentare il bando per le manifestazioni di interesse dei 4 cluster dedicati al muggine, all’ostrica, al paniere alimentare e al progetto di market place per la vendita e la promozione del paniere dei prodotti agroalimentari dell’oristanese – osserva il Sindaco Massimiliano Sanna -. Oltre a una presentazione generale dell’ILAB e della rete dei Living lab, con gli esperti del settore si potranno approfondire i temi che hanno accompagnato le scelte strategiche dei 4 settori individuati e il percorso che ne accompagnerà la progettazione e la nascita fino all’avvio delle attività nei locali dell’ex mensa dello studente a Sa Rodia”.

“La scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse è il 20 novembre – aggiunge l’Assessore alle Attività produttive Rossana Fozzi -. Entro questa data intendiamo raccogliere le adesioni del primo gruppo di imprese con cui avviare le attività dell’ILAB, ma anche successivamente ci sarà spazio per chi vorrà partecipare a questo programma che riteniamo strategico per un territorio come il nostro che ha una specifica vocazione nel settore agroalimentare e ampi margini di crescita che intendiamo percorrere e sfruttare. Per le imprese del settore è una straordinaria occasione da cogliere al volo e l’evento di lancio di venerdì 11 novembre, all’Hospitalis Sancti Antoni, consentirà a tutti di cogliere le opportunità che si aprono con questo progetto”.

Il bando per la presentazione delle manifestazioni di interesse riguarda 4 cluster: Progetto Muggine per l’incremento della produzione di bottarga da animali in cattività; Progetto Ostrica per potenziarne la produzione in Sardegna tramite l’utilizzo di nuove attrezzature e sistemi di allevamento innovativi; Paniere alimentare per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari attraverso miglioramenti produttivi finalizzati alla commercializzazione con due linee di attività sulla vernaccia di Oristano e i formaggi freschi; Progetto marketplace Oristano Food per la creazione di un marketplace per la vendita e la promozione del paniere dei prodotti agroalimentari dell’oristanese, comprensivo di un modello operativo logistico distributivo basato su promozione, vendita, gestione dei flussi, magazzino, delivery, assistenza post-vendita.

