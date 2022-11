Oristano – Chiara Sfregola e Paolo Rumi al Propagazioni Festival

Riprendono le attività e gli incontri nel segno di Propagazioni Festival con un doppio appuntamento in programma per questo sabato, 5 novembre, a Oristano.

Dopo un periodo di stop durante il quale la programmazione dell’ultima parte di questa prima edizione del festival – promosso dall’associazione Heuristic – non si è mai fermata, ora è tempo di nuovi eventi e ospiti.

Lo scorso 19 settembre, Propagazioni Festival ha coinvolto due scuole superiori di secondo grado oristanesi con un incontro riservato esclusivamente a studentesse e studenti, ovvero “Stand Up – il programma internazionale di formazione contro le molestie in luoghi pubblici” promosso da L‘Oréal Paris in collaborazione con l‘ONG RIGHT TO BE. In questa occasione le studentesse e gli studenti del liceo “Benedetto Croce” e dell’I.I.S. “De Castro”, hanno avuto modo di intraprendere un percorso di formazione contro le molestie nei luoghi pubblici.

E dopo il successo di questa importante iniziativa di sensibilizzazione e formazione per i giovani, Propagazioni Festival ritorna e dà l’appuntamento a tutti.

Sarà la sala conferenze dell’Hospitalis Sancti Antoni di Oristano ad ospitare i due incontri di sabato 5 novembre: a fare da apripista, alle ore 12, sarà Chiara Sfregola, definita “una delle voci più intelligenti che la letteratura LGBTQI+ in Italia abbia mai avuto”, che presenta “Camera single” (Fandango Libri, 2022). Insieme a lei, ci sarà Francesca Spanu e il reading letterario a cura di Salima Balzerani.

La sera, alle 18.30, spazio poi a Paolo Rumi che presenta “Testamento di un santo. A vostro rischio e pericolo” di Derek Jarman (Shake 2022) con l’aggiunta delle proiezioni di alcuni corti e sequenze del regista britannico.

I due appuntamenti in programma per il 5 novembre sono finanziati dalla Regione autonoma della Sardegna, l’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport; organizzati in collaborazione con il festival letterario “Rainbook”, promosso dall’associazione Baa Ba’, e realizzati con il supporto del Comune di Oristano e della Fondazione Oristano.

Il Festival

Inaugurato a giugno con due iniziative legate al Pride Month, dopo gli eventi di anteprima che si sono svolti tra luglio e agosto, il festival entrerà nel vivo della programmazione con un’intensa settimana di attività a settembre. “Propagazioni” nasce con lo scopo di promuovere e incentivare la lettura attraverso una serie di attività che avranno il compito di stimolare una profonda riflessione su temi d’attualità di cui le promotrici e i promotori sentono l’urgenza di parlare. Gli incontri proposti faranno dunque da cassa di risonanza per quelle realtà e problematiche della nostra società sulle quali è necessario soffermarsi a ragionare, per prendere coscienza attraverso una nuova consapevolezza collettiva e cercare infine di progredire apprendendo e formulando delle soluzioni condivise e applicabili.

L’associazione Heuristic

Heuristic è un’associazione culturale di base a Oristano che opera nelle arti, con particolare attenzione alla contemporaneità e alla sperimentazione. Il termine Heuristic, tratto dalla filosofia antica, rappresenta metaforicamente il continuo divenire di un’area del fare umano che attraverso percorsi complessi, fugge le convenzioni e si rinnova creando conoscenza: l’arte. La progettualità dell’associazione è indirizzata con forza alla creazione di legami e collaborazioni tra le realtà artistiche isolane e il resto del mondo, attraverso scambi e partecipazioni, commissioni artistiche e produzioni inedite, che favoriscono lo scambio tra paesi e scene artistiche.