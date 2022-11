Obscura: la nuova raccolta crime

Obscura: Un’insolita simpatia per il Diavolo è una raccolta periodica di scritti su crime, noir, criminologia. I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno, Collana Obscura diretta da Mirco Turco

Nasce OBSCURA, raccolta periodica di scritti su crime, noir e criminologia, I Quaderni del Bardo Edizioni, di Stefano Donno. Una nuova opera, specialistica e ricercata, diretta dal dr Mirco Turco, Psicologo e Criminologo leccese, che vuole fornire, attraverso il contributo di diversi professionisti, una prospettiva di lettura e approfondimento sul crimine e sul comportamento criminale. Non mancheranno riflessioni sulla realtà odierna, narrazioni storiche, casi emblematici, con lo scopo arguto di dare un senso alla natura umana e alle sue forme più narcisistiche, perverse e polimorfe. OBSCURA vuole essere anche una finestra multidisciplinare sulla realtà noir e sulle intriganti sfumature che da sempre affascinano l’uomo. “Un’insolita simpatia per il Diavolo” è il numero 0 di OBSCURA, in cui si affronterà il mondo delle Sette Sataniche e delle Pseudosette, tra occulto e investigazione, tra ancestrali timori, credo religioso, fanatismo e pregiudizi. Un viaggio, un’esplorazione oculata di scenari affascinanti ma tenebrosi, riti, archetipi e dinamiche che farebbero rabbrividire chiunque!

“Parlare di sette, pseudosette e culti satanici è compito articolato e complesso. Si rischia, sovente, di sottolineare mere classificazioni, fredde e poco pragmatiche, così come demoniache dinamiche umane, rette magari da convinzioni radicate o falsi credi, sino a giungere a culture svariate che inneggiano Satana per scopi variegati. Se si parte dall’origine della parola setta, infatti, si scopre che l’accezione non è affatto negativa o blasfema, ma che con il tempo, ha assunto significati pregni di risvolti sinistri o inquietanti. Il tutto è fomentato e dunque alimentato dall’ignoranza, così come da angosce e preoccupazioni ancestrali, tra psicosi e contagi collettivi. Diremmo, quasi umoristicamente, che Satana e company fanno comunque sempre paura!” (dall’editoriale di Mirco Turco)

Interventi ed autori:

Editoriale di Mirco Turco, Sette e psicosette: il male oscuro di Alice Mignani Vinci, Satanismo, tra definizioni e storia di Francesco Esposito, Sette e psicosette: origine ed eziologia di Antonia Depalma, Scelta di adesione al gruppo o inganno? Il contributo della grafologia allo studio del fenomeno di Alessandra Abatelillo e Elisa Tricarico, Sette Sataniche 2.0 di Giuseppe Lodeserto, Charles Manson: un mostro di carta? di Mirco Turco, Religious Sect and Adolescence di Francesco Esposito e Arnaldo Lovecchio, I crimini nelle Sette Sataniche: Aspetti giuridici di Federica Candelise