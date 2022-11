NUORO, ORDINANZA DI DISCIPLINA DEL TRAFFICO IN OCCASIONE DELL’EVENTO MASTROS E MASSAJOS DEL 12 E 13 NOVEMBRE

Nuoro: ordinanza di disciplina del traffico

In occasione dell’evento Mastros e Massajos in Nugoro, in programma sabato 12 e domenica 13 novembre, è stata emessa un’ordinanza di disciplina del traffico che dispone, a partire dalle ore 18 di venerdì 11 novembre e fino alle 24 di domenica 13 novembre, il divieto di transito e sosta in:

via Chironi;

via Grazia Deledda, dall’intersezione con piazza Adelasia di Torres, fino all’intersezione con piazzetta Ortobene;

via Sassari;

piazza San Carlo;

via San Carlo;

piazza Su Connottu;

piazza N.S. del Rosario;

via Azuni;

piazza Adelasia di Torres;

via Brusco Onnis, dall’intersezione con piazza Adelasia di Torres, fino all’intersezione con piazza del Rosario;

via Gallura, dall’intersezione con via Montebello all’intersezione con via Chironi;

via Angioj, dall’intersezione con via Aspromonte, fino all’intersezione con via Cavour;

piazzetta Ortobene;

piazza San Giovanni;

via Roma, dall’intersezione con piazza San Giovanni fino all’intersezione con via Farina;

via Francesco Sulis, dall’intersezione con la via Farina fino all’intersezione con la via Roma;

piazza Vittorio Emanuele, dall’intersezione con la via Monsignor Bua fino all’intersezione con vico Carducci;

via Spanu, dall’intersezione con la via Monsignor Bua fino all’intersezione con il corso Garibaldi;

via Tola, dall’intersezione con piazza Santa Maria della Neve fino all’intersezione con via Aspromonte;

via Mannu dall’intersezione con la via Tola fino all’intersezione con la piazza Vittorio Emanuele;

via Dante dall’intersezione con la piazza Crispi fino all’intersezione con il corso Garibaldi.

Dispone poi il divieto di accesso a:

advertisement

via Chironi dall’intersezione con via dell’Ulivo;

a piazza del Rosario da via Brusco Onnis;

a via Alberto Mario da via Francesco Sulis;

a via Grazia Deledda da via Sassari;

a via Grazia Deledda da vico Giuseppe Giusti;

A partire dalle ore 9 di sabato 12 novembre, l’ordinanza estende il divieto di transito e sosta anche alla via Lamarmora, dall’intersezione con via Veneto fino all’intersezione con via Manzoni, e il divieto di accesso a via Lamarmora dalla via Gialeto e da vico del Giglio.

L’ordinanza è pubblicata nell’albo pretorio nel sito web del Comune.