Nuoro Festival Scienza: Scienza & Tecnologia – 15 e 16 novembre

Nuoro Festival Scienza: Scienza & Tecnologia – 15 e 16 novembre – Il Festival Scienza quest’anno dedicato al delicato rapporto tra scienza e tecnologia e organizzato dall’Associazione Scienza Società Scienza, presieduta da Maria Maddalena Becchere, dopo le date cagliaritane, prosegue con il programma speciale di Nuoro il 15 e 16 novembre.

Nuoro Festival Scienza: Scienza & Tecnologia – 15 e 16 novembre – Saranno 6 gli appuntamenti dedicati alla divulgazione scientifica condotti da scienziati, giornalisti e ricercatori e scrittori.

Si inizia martedì 15 novembre nella Biblioteca Sebastiano Satta con Caro libro ti scrivo, un laboratorio di lettura e scrittura creativa (9:00 – 13:00) a cura di Maria Rita Pira, dirigente della Biblioteca S. Satta ed Elena Vacca, autrice e animatrice. Gli studenti della scuola primaria saranno lettori, autori e veri protagonisti di una giornata di ricerca andando alla scoperta del rapporto tra Scienza e Tecnologia, Scienza e Letteratura.

Sono poi previste due conferenze al Teatro Eliseo. Alle 10 Nuove tecnologie per la medicina rigenerativa con Giovanni Giobbe, associato di ricerca GOSICH, UCL di Londra (Centri per la ricerca sulle malattie rare nei bambini).

advertisement

La ricerca moderna porta a nuove soluzioni per riparare organi umani danneggiati. In questo ambito, l’ingegneria dei tessuti utilizza combinazioni di cellule, materiali e nuove tecniche per soddisfare questo scopo. In laboratorio utilizziamo dei mini-organi composti da cellule staminali, definiti organoidi, per replicare ciò che succede nel corpo umano in caso di danno o malattia. Un organoide è quindi una versione semplificata di un organo in miniatura, su cui possiamo investigare l’effetto di farmaci e terapie innovative. I nostri studi si focalizzano sull’applicazione di queste nuove tecniche e tecnologie per sviluppare nuove terapie per l’uomo.

La prima giornata nuorese prosegue (ore 11,30) con la conferenza dedicata agli studenti della secondaria di secondo grado. Anna Bassu, ingegnere energetico e nucleare di Enel Produzione Spa proverà a dare risposte alla domanda Cosa vuoi fare da grande?

Quante volte ci siamo sentiti fare questa domanda? C’è chi ha le idee chiare da sempre, chi di idee ne ha tante ma ancora confuse e chi invece una idea non ce l’ha proprio e grande non si riesce nemmeno ad immaginare. Ma esiste una risposta giusta? Da ex studentessa del liceo scientifico proverò a raccontarvi come ho cercato di rispondere io, in un percorso fatto di passioni, incertezze, dubbi, partenze, ritorni e sempre nuove scoperte.

Sono tre gli appuntamenti di mercoledì 16 novembre aperti al pubblico di tutte le fasce d’età che si svolgeranno al Teatro Eliseo.

Alle 10 si terrà un laboratorio interattivo Dinosauri: estinti oppure no?

I dinosauri si sono evoluti in oltre 165 milioni di anni estinguendosi improvvisamente 65 milioni di anni fa. Ma si sono davvero estinti? Nessun discendente si aggira indisturbato tra noi? Sono ancora giganteschi come quelli del passato oppure sono diventati più piccoli? Un laboratorio, a cura di della geologa Romana Salaris e della biologa Rosalba Murgia, ricco di fossili di dinosauri che racconta la storia straordinaria di questi animali iconici.

Si prosegue alle 11:30 con la conferenza di Renato Brotzu, naturalista, micologo, fotografo e scrittore: I funghi: la biodiversità nascosta.

Un viaggio tra gli organismi più misteriosi e imprevedibili del pianeta che vivono in relazione con le piante. Una cooperazione sorprendente da cui traggono benefici reciproci e che influenza e determina la vita sulla terra.

La conclusione della edizione Nuorese di FestivalScienza è affidata alla conferenza e laboratorio creativo (12:15) Il segreto della fotografia che prende le mosse dal libro di Renato Brotzu Sardegna. 20 fotografi di riti e feste in Sardegna, edito da Carlo Delfino.

Il tema. Il programma sarà declinato a partire dal tema che dà il titolo a questa edizione e cioè Scienza & Tecnologia. Intimamente connessi e interdipendenti, gli sviluppi scientifici e quelli tecnologici hanno da sempre influenzato il nostro modo di vivere e di approcciarci al mondo. A tal proposito, si potrebbe citare Ulrike Felt, scienziata d’oltralpe, che sostiene: “Ogni nuova conoscenza e tecnologia contiene un’idea di società e della direzione in cui dovrebbe svilupparsi”. Oggi, ricercatrici e ricercatori attraverso i loro studi e l’adozione di strategie multidisciplinari innovative, hanno raggiunto mete inesplorate e impensabili che tuttavia richiedono un consistente impegno e supporto economico di tutta la società. È necessario, dunque, saper comprendere il ruolo della scienza e della tecnologia nell’accompagnare lo sviluppo del pianeta e fornire strumenti critici di conoscenza attraverso la divulgazione dei risultati della ricerca.

Il Festival Scienza, dopo le tappe di Cagliari e Nuoro, prevede lo svolgimento di attività anche a Oristano, Terralba, Ghilarza e Cabras (16 e 17 novembre), Siniscola (18 e 19 novembre), Sarcidano e Trexenta (21, 22, 23 novembre), Iglesias (24, 25, 26 novembre), con ospiti di primissimo piano come Luca Mercalli, meteorologo, climatologo e divulgatore scientifico italiano, noto al pubblico televisivo, che sarà a Oristano, così come Alberto Mantovani, immunologo, divulgatore scientifico e accademico linceo. A Siniscola ci sarà lo scrittore Luigi Ballerini mentre a Isili sarà ospite il DJ produttore internazionale oltre che musicista e song writer Giangi Cappai. Infine a Iglesias Gianfranco Pacchioni, chimico e accademico linceo, Bianca Bottino, fisica e ricercatrice, una delle protagoniste del progetto Dark Side, sulla materia oscura.

Patrocini e contributi. La quindicesima edizione del Festival Scienza, organizzata e promossa dall’Associazione Scienza Società Scienza, è sostenuta con il patrocinio e il contributo da Commissione Nazionale Italia per l’UNESCO, Assessorato della Pubblica Istruzione della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato alla Cultura del Comune di Cagliari, Città Metropolitana di Cagliari, Università degli Studi di Cagliari, CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche, Science On Stage Italia, con il contributo della Fondazione di Sardegna. Per il Progetto Giovani Reporter per la Scienza Media Partner L’Unione Sarda.