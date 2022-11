Non potrà più camminare e lavorare dopo un incidente in moto. Il Sud Sardegna si mobilita per Francesco Morgavi

PORTOSCUSO (SUD SARDEGNA)

Una lunga riabilitazione, tanta grinta e la spinta di cinquecento donatori che hanno aperto il loro cuore. Valentina Cherchi, da Portoscuso, nella provincia del Sud Sardegna, ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe, arrivata a più di 19mila euro in pochi giorni, per aiutare il marito, Francesco Morgavi.

“Il 27 Agosto – racconta Valentina – durante un allenamento in moto da cross, la vita di Francesco, 49 anni e papà di quattro figli, si spezza in due a causa di una caduta che gli provoca delle fratture vertebrali al centro della schiena con conseguente lesione del midollo spinale”.

“Francesco – continua la moglie – ora è paraplegico. Dall’ombelico in giù non avverte più nessun tipo di stimolo. Ciò che mi mancherà di più – prosegue – è il non poter più camminare con lui accanto, mano nella mano, come facevamo sempre nelle nostre lunghe passeggiate di trekking per vedere i tramonti perché è così che ci siamo innamorati”.

“Francesco, inoltre, non potrà più praticare il suo lavoro che oltretutto amava tanto”.

“Ha bisogno di cure mediche all’avanguardia – spiega – una lunga riabilitazione e di essere spostato assieme alla propria famiglia dall’ospedale Marino di Cagliari in nuovi centri specializzati nel Nord Italia”.

“Tutto ciò – conclude Valentina – comporta delle spese notevoli che purtroppo non riusciamo a sostenere. Il vostro sostegno ci darebbe un grosso aiuto per poter realizzare tutto questo”.

La raccolta è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/4srp/sos-urgenti-cure-mediche-per-francesco