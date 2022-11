"My scars" - Rizzo Dj vs Daniele Rizzo & Xent - Dal 2 dicembre 2022 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale "MY SCARS" (Sound Management Corporation), il nuovo singolo di Rizzo Dj vs Daniele Rizzo & Xent.

“My scars” – Rizzo Dj vs Daniele Rizzo & Xent

“My scars” – Rizzo Dj vs Daniele Rizzo & Xent – “My Scars” è un brano dance autobiografico, che nasce dalle esperienze difficili del passato di Daniele Paternò in arte Xent, cantante e autore del testo, pur essendo state elaborate hanno lasciato il segno, cicatrici, da qui il titolo del pezzo.

“La musica è un viaggio, Partiamo!!!!”, con questa frase gli artisti riassumono il concetto del brano.

Il videoclip di “My Scars” nasce da un’idea di Rizzo Dj e descrive il viaggio che ognuno fa alla scoperta di se stesso.

Le immagini dei paesaggi sono molto evocative ed esprimono un momento di riflessione, soprattutto quando si devono fare i conti con il proprio passato.

Guarda qui il videoclip su YouTube: https://youtu.be/a8sMiEmun5g

Giuseppe Rizzo aka RIZZO DJ, inizia la sua carriera all’età di 16 anni con feste private per poi approdare successivamente in discoteca, dove i suoi set diventano un punto di riferimento per tutti gli amanti ed appassionati cultori della nightlife Siciliana.

Come produttore inizia nel 2015 quando, insieme a Luigi D’Ambrosio della GD Records, inizia a pubblicare diversi singoli con cui realizzeranno diverse HIT che li porteranno più̀ volte all’ interno di compilation Americane e Tedesche.

Nel 2016, conclusa la parentesi con la GD Records, inizia una collaborazione con Stephan Vegas che lo porterà alla realizzazione di diversi progetti con affermate labels italiane (Executiva Music, Jaywork Music, Keep!, smilax Pubblishing) che daranno al duo una grande visibilità internazionale e ne consacreranno la notorietà, soprattutto per lo stile innovativo e ricercato, entrando nelle classifiche di Itunes Italia.

Tra le produzioni più rilevanti occorre menzionare: Stephan Vegas & Rizzo DJ Feat. Faith con “Let you go”, singolo che è stato licenziato in Spagna dalla Planet Records e inserito in molte compilation tra cui Hit Mania Special Edition 2016; Stephan Vegas & Rizzo DJ Feat. Penny Hannant con “Felt like love” prodotto tra Italia e Regno Unito.

Il brano è interpretato dalla cantante britannica Penny Hannant e porta la firma, oltre dei due producer, del songwriter PJ Hawn; Stephan Vegas & Rizzo DJ con “Try to” pubblicato dalla label Spagnola Blanco y Negro/Spytfire Music; Rizzo Dj, Stephan Vegas con “It back against me” pubblicato dalla label Smilax e uscito nella compilation Hit mania Estate 2022; Rizzo DJ con “Paradise” pubblicato dalla Label Spagnola Progressive Vibes Music; Rizzo DJ con “Southern Sicily” pubblicato dalla Label Tedesca Partyplyground.

Nel 2022, grazie all’amicizia con Gianni Parrini uno dei DJ più affermati in Europa, pioniere della Dream Music e Trance, inizia una collaborazione che porterà alla realizzazione di diversi brani con la sua Label Humanity Liberation.

Tra i più importanti remix del periodo Stephan Vegas & Rizzo DJ e Rizzo DJ: Brothers – Don’t Mind (Stephan Vegas & Dj Rizzo Remix) Gianni Parrini,M.Palmacci – Incantation (Rizzo DJ Feat. Julia Jay Remix).

Daniele Rizzo, inizia il suo percorso musicale all’età di 18 anni con l’ascolto di musica rock e metal che ascoltava già da molti anni, sempre in quel periodo si avvicina a un nuovo genere musicale, la trance music e la dance che lo hanno aiutato a crescere musicalmente e a capire il genere che avrebbe percorso per il resto della vita fino ad oggi.

I primi passi iniziano con delle piccole radio locali ai quali inviava i suoi brani per farsi conoscere, grazie a Radio Veronica FM la sua carriera musicale inizia a crescere facendosi conoscere anche ad altre radio non solo locali ma anche web radio e FM con le quali collabora tutt’ora: Radio Zeus, RDT Radio Station, Radio 80147, e Radio Carisma Hitplay.

Durante questi anni il suo percorso si dirama in un’altra branca, quella della produzione musicale di brani personali che andranno poi pubblicati da varie case discografiche facendole conoscere in tutto il mondo sulle varie piattaforme di ascolto come Spotify e Beatport oltre alla famosa piattaforma musicale di Amazon Music.

I brani principali che ha pubblicato “Techno Vibes” e “City of Sound”, successivamente ha composto dei brani insieme a un cantautore (Amon Fly) “Toy”, e sempre con lui è uscito “Perverse Paradox”.

Oltre alle produzioni con altri artisti ha pubblicato il brano “Light of Night”.

Negli anni ha partecipato anche a famose fiere dedicate alla musica come la FIM, Fiera internazionale della Musica.

Nel 2021 pubblica “Turn me on” feat Aman Fly, brano creato riprendendo i suoni, ormai spariti, della musica anni 80-90.

Ad oggi la sua produzione non si è fermata, pubblicando nuovi brani di genere House Club, che negli anni non ha mai trascurato portandolo sempre con lui fin dai primi passi in questo mondo.

Xent, all’anagrafe Daniele Paternò, è un cantautore siciliano originario di Gangi (PA), appassionato di dance, soul e synth-pop.

Ha studiato musica e tastiera da bambino. Successivamente si è avvicinato al canto, cominciando a prendere lezioni private. Ha partecipato a diverse manifestazioni musicali a livello locale (musical, spettacoli folk), per 3 anni è stato inserito in un ensemble vocale “Supernova sound”.

Una volta ritiratosi decide di dedicarsi a realizzare pezzi propri. Entra in contatto con alcuni producer di musica dance, Kaldee e Mario Costa, e da lì a poco escono i primi brani “You again” e “Back to me” inseriti sulle compilation di Hit Mania.

Nasce subito una collaborazione con l’etichetta Sound Management Corporation con cui realizza tanti altri pezzi.

Daniele Cicco, direttore dell’etichetta, gli propone di scrivere e cantare altre canzoni per l’animazione del parco acquatico “La quiete” e Xent accetta con entusiasmo: l’idea di realizzare pezzi che possano coinvolgere in modo diretto il pubblico lo rende particolarmente felice.

Nascono diversi pezzi, tra cui quelli in collaborazione con MC Groove e Dany Tee, quest’ultimo è un amico e collaboratore molto stretto.

Nel corso degli anni, Xent ha scritto e cantato altri pezzi, prevalentemente dance e in inglese, lingua che ama molto.

È stata realizzata anche una ballad con il producer Aur3lio, i cui proventi saranno devoluti in beneficienza per l’ENPA, sez. di Carini, che si occupa degli animali abbandonati. Si è cimentato anche con il Reggaeton in spagnolo, lingua che ha studiato per l’occasione.

Attualmente, Xent è inserito in un coro Gospel che si esibirà a breve in alcune località dell’entroterra siciliano.

Ama molto questo genere perché affonda le radici nella musica soul che rappresenta un punto di riferimento musicale costante.

“My Scars” è il nuovo singolo di Rizzo Dj vs Daniele Rizzo & Xent disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica da venerdì 2 dicembre 2022