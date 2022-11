Ministri Volontari di Scientology ancora in aiuto degli amici musulmani

Il pomeriggio di sabato 29 ottobre ha visto i Ministri Volontari della Chiesa di Scientology della Sardegna impegnati ancora una volta nella sanificazione di una moschea.

Questa volta è stato il turno della moschea di Villasor i cui locali sono stati sanificati per dare la possibilità ai fedeli di sentirsi più sicuri nel riunirsi in preghiera.

E’ una prerogativa degli Scientologist quella di darsi da fare per incentivare la cultura di una vita in cui la spiritualità faccia parte del quotidiano e la preghiera debba poter essere espressa in ogni sua forma.

I luoghi di culto, quali che siano, devono essere sicuri, possibilmente anche dalla possibilità del diffondersi di virus e batteri.

Con questo spirito i Ministri Volontari hanno sanificato la moschea di Villasor ed è stato ancora una volta un momento in cui l’amicizia è stato il valore che ha primeggiato.

Il responsabile della moschea, nel ringraziare i volontari, ha detto:

“La sanificazione della moschea ha un effetto positivo nel favorire la preghiera.

E’ molto importante che ci siano attività come questa. La guida di questo mondo è una sola e dobbiamo lavorare tutti assieme. I valori sono gli stessi e non ci deve essere differenza”.

Come segno di amicizia, prima della stretta di mano conclusiva, i volontari hanno voluto omaggiare il responsabile con numerose copie in arabo del libro La Via della Felicità, un testo non religioso, di fatto una guida al buon senso, scritto da L. Ron Hubbard, fondatore della religione di Scientology.

Le copie saranno a disposizione della comunità di fedeli musulmani e non rappresentano solo un augurio di una vita in cui la felicità si possa realizzare, ma anche l’impegno affinché l’amicizia possa continuare nel cammino verso una cultura in cui fratellanza e comprensione possano rendere le differenze di vedute solo un motivo di arricchimento.