Miky Degni: “L’arte e la creatività al servizio dell’ambiente”

Un ambiente inquinato, secondo l’artista milanese Miky Degni , noto per il wine painting , che consiste nell’utilizzare il vino per creare opere d’arte, determina povertà umana e, pertanto, economica.

“Sono stato invitato e sono onorato di partecipare al Festival dell’Economia Creativa, vero e proprio contenitore culturale, in cui avrò modo di realizzare due opere utilizzando la canapa e materiali di recupero dei tessuti, come jeans e stoffe varie, che sono stati scartati e buttati e che, attraverso l’arte, torneranno ad essere vivi e, successivamente, saranno posizionati nel fondo marino antistante la banchina della Marina del Nettuno, nello Stretto di Messina, per assorbire CO2″ ha dichiarato l’artista milanese Miky Degni, il quale ha aggiunto:

“La canapa, secondo studi condotti in Danimarca dalla Foundation for Environmental Education, organizzazione internazionale no profit, è in grado di assorbire CO2 e di ripulire il mare.

Si genera, in tal modo, un connubio tra la salvaguardia dell’ambiente, l’economia sostenibile e la creatività.

L’arte e il suo linguaggio creativo hanno il potere di rendere nuovo e vivo ciò che è morto.

L’arte, difatti, non muore mai ed è anche al servizio dell’ecosistema e, quindi, dell’economia sostenibile, in quanto capace di recuperare materiale non più utilizzabile o scartato al fine di riciclarlo”.