Meteo Sardegna – Annuvolamenti a tratti anche compatti

SABATO: un vortice in moto retrogrado dai Balcani verso l’Italia potrà marginalmente interessare anche la Sardegna. Prima parte di giornata soleggiata, a seguire nubi in aumento da Nordest con qualche pioggia o breve temporale non escluso su versante tirrenico e Cagliaritano. Lieve calo termico. Evoluzione molto incerta, da confermare.