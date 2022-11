Meteo Sardegna: ancora sole prevalente, nubi sparse

SABATO: al seguito della perturbazione del giorno precedente la circolazione rimane ciclonica sul Tirreno. Tempo dunque ancora instabile sulla Sardegna con qualche nuovo rovescio o temporale di passaggio tra notte, mattino e primo pomeriggio, localmente intenso in particolare su Inglesiente, Costa Verde e Nurra. In serata più asciutto salvo qualche nuovo fenomeno non escluso sul versante tirrenico. Temperature in ulteriore calo, clima decisamente più fresco con massime non oltre i 17-19°C e neve in quota sul Gennargentu. Venti sostenuti, a tratti forti, in prevalenza da Nord. Mari mossi o molto mossi.

