Mattarella “Coesione del Paese passa dai Comuni”

“Occorre ridurre le distanze tra centro e periferie metropolitane e i divari tra chi gode di determinati servizi e chi invece li raggiunge a fatica e solo in parte. Oggi, tra realtà urbane e aree interne, tra centri di grande collegamento, comunità montane e realtà insulari, non sempre i diritti e i servizi riescono ad essere assicurati in modo eguale”, ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all’assemblea dell’Anci a Bergamo.

(Fonte video: Quirinale)