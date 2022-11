Marketing multicanale: cos’è, vantaggi e idee vincenti

Oggi si pensa che il digitale sia l’unica via per promuovere il proprio marchio, i propri servizi e i prodotti, ma non è così. Sebbene l’online marketing sia attualmente uno dei canali più interessanti in assoluto, in realtà le aziende dovrebbero approcciare anche altre alternative. Non a caso, si parla sempre più spesso di marketing multicanale o multichannel. Noi oggi scopriremo insieme cos’è, il suo significato, i vantaggi e alcune idee vincenti.

Marketing multicanale: alcuni esempi pratici

Il marketing multicanale, sostanzialmente, prevede l’approccio di un piano promozionale su più livelli, aggredendo sia il digitale, sia il mercato della pubblicità fisica. Si parla ad esempio della possibilità di acquistare dei gadget e di personalizzarli, stampando sull’oggetto il logo dell’azienda o uno slogan. Ad esempio, su alcuni siti web è possibile ordinare dei lanyard personalizzati, come con BSIGadget, insieme a tanti altri oggetti e gadget sui quali stampare la qualsiasi.

Il vantaggio dei gadget personalizzati è il seguente: innanzitutto sono utili, dato che le persone li usano ogni giorno in ufficio o durante eventi e conferenze. Inoltre, hanno un costo contenuto e sono dunque alla portata di qualsiasi azienda, anche delle società che devono fare marketing con un budget ridotto. Infine, sono utili anche per fidelizzare i dipendenti e i partner più importanti, e richiedono uno sforzo “concettuale” davvero minimo.

Un altro esempio classico di marketing multicanale è la cartellonistica unita alle pubblicità online, dalle ADS fino ad arrivare al content. I cartelloni pubblicitari, ancora oggi, riscuotono un successo enorme per via di tutti i vantaggi che propongono. Nello specifico, permettono di rendere visibile il marchio e di ottenere un’esposizione mediatica su larga scala. Possono aiutare a costruire un brand e ad aumentare la sua awareness, spingendo i clienti a visitare il sito web aziendale, e possono attirare l’attenzione di chi – fino a quel momento – non aveva mai sentito parlare dell’azienda.

Cos’è il marketing multicanale e quali sono i vantaggi?

In un mondo sempre più digitalizzato, le aziende devono trovare il modo di raggiungere il proprio pubblico di riferimento attraverso più canali. Il marketing multichannel è un piano d’azione che sfrutta più strategie per attirare le attenzioni dei consumatori, con l’obiettivo di creare un’esperienza coesiva per il cliente. I canali più comuni sono le piattaforme online, come i siti web e i social media, e i canali offline, come le pubblicità cartacee e gli eventi.

Utilizzando un approccio multicanale, le aziende possono raggiungere un maggior numero di persone e creare un’identità di marca più coerente. Nel mercato competitivo di oggi, il marketing multichannel è essenziale per qualsiasi azienda che desideri raggiungere il successo sfruttando più vie, che non si escludono a vicenda. Per fare un esempio concreto, la pubblicità via posta dà la possibilità di raggiungere un pubblico (come le persone in terza età) che non ha una grande dimestichezza con Internet. Le ADS, invece, colpiscono una fascia di utenti più giovane.

In conclusione, una buona strategia di marketing multichannel deve prendere in considerazione anche i canali tradizionali, e non solo il digital.