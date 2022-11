Mario Vespasiani e lo storico gallerista Pio Monti

Se ne è andato due giorni dopo la scomparsa della moglie Anna e forse

ora comprendo meglio il perché fosse solito guardarmi con attenzione ma

sempre in riferimento a Mara, come se in quel riflesso femminile avesse

visto il mio (come il suo) completamento, a rintracciare in ogni opera

quella luce di lei che spinge oltre l’orizzonte e che forse perfino io

non saprei individuare facilmente. Si ama l’arte come si ama la

propria donna, al punto da essere dei fissati per quella e solo quella.

Magari per un artista viene addirittura prima l’arte, perché in fin

dei conti nasce con noi e risuona in noi, fa parte dei movimenti del

nostro corpo, del proprio modo di fare, di esprimerci, di vedere la

vita. E attraverso di lei scrutiamo il mondo con inquieta profondità,

col respiro calibrato di chi vuole immergersi e trovare non il tesoro ma

una sirena con la quale perdersi per emergere tra le sue braccia, più

forti e sapienti di prima. L’incontro con Pio Monti suscitò in noi

qualcosa di mitologico, come se avessimo avuto di fronte una creatura al

di fuori della norma-lità: dalle lunghissime leve, dai modi educati

ma non convenzionali, padrone di uno stile che non è possibile

riscontrare tra i colleghi galleristi, che siano i suoi coetanei – in

troppi divenuti col tempo avidi e disincantati – come tra le successive

generazioni. Dalle sue altitudini, da quei due metri di “stoffa”

dipanava a terra un linguaggio mai banale, tra battute, progetti e

tautologie, come a tenere alta l’attenzione dei suoi interlocutori, a

dargli stimoli e sentirli vivi, solcando gli arcipelaghi dell’utopia e

di quel dadaismo fatto proprio da una mimica inconfondibile.

Nel 2015 organizzò nel suo spazio di Recanati una mia mostra in dialogo

con gli scatti di Mario Giacomelli per mettere in risalto per primo la

mia impronta pittorica, che persiste anche quando uso la fotografia, in

relazione a quella marcata del maestro di Senigallia. Solo foto dunque,

solo bianconero, due Mario in sala e un Pio in regia, coadiuvato da

Nikla Cingolani che curò tutto al meglio. La mostra era dentro, ma il

palcoscenico divenne la piazza, dove con Mara scalza – osservati dallo

sguardo furtivo di Leopardi e meravigliato dei passanti – inscenarono

una sorta di danza sciamanica a richiamare le pose di Mara delle foto

esposte. Un momento di festa che solo l’arte autentica sa donare,

perché non si ferma all’opera finita, ma diventa testimonianza

diretta, partecipazione gioiosa da condividere con gli invitati, coi

presenti, con chiunque sia, persino con un monumento che pareva

guardarli di sbieco. Pio aveva quella dote innata alla generosità,

credeva nel talento e nell’amore che diventa passione, sentimento non

ponderabile, ardore che brucia perfino chi lo appicca. Protagonista per

oltre mezzo secolo della scena artistica contemporanea del nostro Paese,

pur avendo la sede della galleria a Roma non abbandonò mai la sua

terra, celebre fu difatti il viaggio in auto con Andy Warhol per fargli

visitare le Marche dove era nato ottantuno anni fa o l’amicizia con

quell’altro essere pluridimensionale che era Gino De Dominicis, senza

poi raccontare le vicissitudini con Man Ray, col filosofo Martin

Heiddeger e ovviamente con quegli ottimi artisti con cui ha lavorato.

Il fatto che se ne sia andato a qualche giorno di distanza dalla sua

Anna me lo rende ancor più leggendario, come lui amava definire il mio

rapporto con Mara, perché mi conferma che l’amore autentico non è

soggetto a regole umane, a esigenze corporali statiche – di cui

l’ultima emergenza sanitaria ha reso anziché più sacre, quasi

ridicole, al punto da portare ad inseguire la ricetta di un elisir di

lunga vita, piuttosto che maturare una riflessione sul significato del

vivere – è fatto bensì di regole proprie che si possono mettere in

pratica solo se si possiedono per davvero. Pio era concentrato sul

presente, sul momento eterno del qui ed ora e dunque decisivo

dell’istante, fatto di calembour e di cortesie, di sottigliezze e di

quella passione folle per l’arte, propria di chi l’ha voluta

conoscere di persona, guardarla negli occhi e non lasciarla più. Ho tra

le mani una Polaroid dove siamo tutti e tre insieme, lui appare al

centro, con un porticato da sfondo che pare donargli le ali: i suoi due

metri e passa d’altezza evidentemente non gli bastavano per contenere

quell’impeto visivo, ha deciso di continuare ad osservarci dal più –

anzi dal Pio – alto dei cieli.