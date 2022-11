Manovra, Rossi (Ordine Medici Milano) “sanità, servono più contributi”

“Non sono mai scontento quando arrivano finanziamenti alla sanità, però francamente questo settore ha bisogno di un contributo molto più robusto. Questo lo dico soprattutto facendo un confronto con la spesa in ricerca e sanità degli altri paesi europei, dove l’Italia è sempre in fondo. Siamo un po’ lontani da quello che sarebbe necessario mettere sul piatto per avere un sistema sanitario forte”. Lo ha detto Roberto Carlo Rossi, presidente dell’Ordine dei Medici di Milano, intervistato dall’Agenzia di Stampa Italpress.

trl/gsl