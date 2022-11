“Troppi giovani cercano lavoro e non lo trovano: per questo, per la manovra di Bilancio ho proposto di togliere alle aziende per 3, 4 o 5 anni ogni tassa per assumere i ragazzi tra i 18 e i 34 anni. Così le imprese avranno una grande convenienza ad assumere giovani”: lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in occasione dell’inaugurazione della nuova sede del Coordinamento regionale del partito a Milano.

xb5/fsc/