“MAGNA GRAECIA ARTE E POESIA 2022” premia Don Backy, Bennato, Gragnaniello

OGGI I VINCITORI DEL “MAGNA GRAECIA ARTE E POESIA 2022”

Premio alla Carriera a Don Backy, Eugenio Bennato, Enzo Gragnaniello.

COSENZA – Oggi, giovedì 3 novembre, saranno comunicati i vincitori del 5° Premio artistico letterario internazionale “Magna Graecia Arte e Poesia 2022”.

La rassegna artistico culturale è promossa dall’associazione “Atlantide, centro studi nazionale per le arti e la letteratura”, in collaborazione con il quotidiano d’informazione online “La VOCE agli italiani” e il gruppo “Apri il cuore alla poesia”.

L’iniziativa, patrocinata da diverse associazioni culturali operanti sul territorio nazionale, vede la presenza di numerosi artisti autori provenienti da ogni parte d’Italia.

Durante la manifestazione verranno consegnati 4 Premi alla Carriera: al cantante e compositore Don Backy, icona della musica leggera italiana; ai cantautori partenopei Eugenio Bennato ed Enzo Gragnaniello; all’attore, doppiatore e autore di cinema e teatro Franco Picchini. Saranno, altresì, assegnati due Premi Speciali Magna Graecia Arte e Poesia a Stefano Russo, attore presso la soap opera “Un posto al sole” (Rai3) e Sandro Sottile, cantautore calabrese.

La rassegna è suddivisa in 10 sezioni: 8 letterarie e due artistiche (fotografia e pittura). Ai vincitori verrà assegnato il premio Magna Graecia Arte e Poesia (scultura artistica realizzata dal Maestro calabrese Telemaco Tucci, raffigurante i Bronzi di Riace) e il Diploma personalizzato.

Inoltre, saranno conferiti oltre 200 riconoscimenti: Premio Calabria 2022, Premio Presidenza della Giuria, Premio della Giuria, Premio Speciale Magna Graecia, Premio Atlantide, Premio Keramos, Premio Serigrafisud ecc..

La commissione giudicatrice, costituita da oltre 100 giurati, presieduta dal Presidente Onorario Don Backy, ha lavorato alacremente, svolgendo con professionalità e competenza il compito assegnatole.

«Il Premio “Magna Graecia Arte e Poesia” – si legge in una nota diffusa dai promotori Monica Vendrame e Fiore Sansalone, presidente e direttore artistico della rassegna, – ha l’obiettivo di cercare di restituire speranza, attraverso l’esempio dei premiati, ad un territorio, il Meridione, che ha bisogno di crescere, di rinnovare la fiducia e di vincere lo scetticismo e la paura, nostri mali atavici; quello di fornire certezze ai giovani per sollecitarli a non partire, per spingerli ad investire nella nostra terra la propria intelligenza e le proprie risorse umane e professionali. Senza questi giovani e senza la vitalità professionale, culturale, economica e sociale che, insieme con i meno giovani, essi possono offrire, il Sud continuerà a svuotarsi di un ricco patrimonio di risorse. E ciò non deve accadere.

Il “Premio Magna Graecia – Arte e Poesia” – conclude la nota – vuole sollecitare nuove speranze, vuole fornire nuove certezze, vuole sconfiggere le ombre lunghe della sera, per fornire un monito, per mostrare, attraverso i premiati, che si può realizzare il miracolo del rilancio e del decollo del Mezzogiorno, fondandoci sulle nostre forze».