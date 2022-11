Un invito a sostenere la manifestazione per la pace (5 novembre) a Roma contro le guerre, le armi nucleari e per ottenere subito veri negoziati, arriva dal presidente della Fondazione Univerde Alfonso Pecoraro Scanio, “Concentrarsi tutti per chiedere il cessate il fuoco e esprimere solidarietà al popolo ucraino e alla vittime di tutte le guerre”, è l’appello di Pecoraro Scanio.

