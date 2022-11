Luras: centenario morte di Proust

Presentazione in prima nazionale dell’edizione in alta leggibilità del volume “Sulla lettura” pubblicato dall’Editoriale Documenta su licenza Feltrinelli: a Luras si commemora il centenario della morte di Marcel Proust. Appuntamento venerdì 18 novembre alle ore 18.30 presso la Sala Consiliare. Incontro a cura di Anna Maria Corda con intermezzo musicale del sassofonista Daniele Ricciu

Luras: centenario morte di Proust- Il 18 novembre 1922 si spegneva a Parigi Marcel Proust. Il 18 novembre 2022, alle ore 18.30, la Sala Consiliare del Comune di Luras commemorerà il centenario della morte dello scrittore francese presentando in prima nazionale l’edizione ad alta leggibilità di uno dei suoi testi brevi più celebri e celebrati, il saggio “Sulla lettura”, appena portato alle stampe dall’Editoriale Documenta su licenza Feltrinelli.

Uno scritto in cui un giovane Proust fa incanto di pagine di alta letteratura dedicate al tema della lettura: attività che estaticamente evoca come un «piacere divino» da godere alla «soglia della vita spirituale», come atto di «iniziazione» alle più intime dimore umane, di cui costituisce la «magica chiave» d’accesso.

Il volume sarà presentato da Anna Maria Corda che accompagnerà il pubblico in un viaggio letterario alla scoperta della figura e dell’arte di Marcel Proust, uno dei massimi romanzieri di tutti i tempi, autore della monumentale opera in sette tomi “Alla ricerca del tempo perduto”. A far da colonna sonora alla serata, le note del sassofonista Daniele Ricciu.

L’iniziativa è patrocinata dall’Amministrazione Comunale di Luras